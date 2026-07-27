Optimismo tras maniobras efectivas en el incendio de Ávila, que tiene su sector "más comprometido" en Iruelas-Tiemblo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 27 de julio de 2026, en Mijares, Ávila, Castilla y León (España). - Alberto Ortega - Europa Press

NAVALUENGA (ÁVILA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta jornada de trabajos para frenar el incendio originado en Burgohondo, que se extiende por la provincia de Ávila, genera "optimismo" al registrar maniobras "muy efectivas" pese a ser un día "muy complicado" en el que el sector del Valle de Iruelas-El Tiemblo resulta el "más comprometido".

El director técnico de extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León, José Luis Gutiérrez, ha explicado desde el Puesto de Mando de Navaluenga (Ávila), tras la última reunión del día, la evolución de la jornada desarrollada bajo la dirección operativa de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Gutiérrez ha aseverado que se puede ser "relativamente optimistas", "a la espera de los vientos de mañana", tras una jornada en la que se han llevado a cabo maniobras que "han sido muy efectivas", si bien ha sido también un día "muy complicado".

En este sentido, ha advertido de que se han vivido "momentos de gran peligro", sobre todo en la defensa del entorno del puerto de Casilla, la entrada a la reserva natural, el castañar del Tiemblo y el puerto de Mijares.

En concreto, ha precisado que en el sector de Mijares se ha logrado asegurar con maniobras de fuego técnico y ataque directo toda la zona oeste del incendio, mientras en la zona sur, en el Valle del Tiétar, que ha estado "relativamente tranquila", se han paiado pequeñas reproducciones.

En Casillas, se ha llevado a cabo un "gran trabajo" para cerrar con maquinaria y fuego técnico, ha detallado, para avisar de que el sector "más comprometido" en esta jornada ha sido el de Iruelas-El Tiemblo, por la "progresión del fuego" que ha venido desde la Comunidad de Madrid y ya se unió con el originado en Ávila en la jornada del domingo.

En este sentido, ha indicado que esta situación genera "muchos problemas" al norte, hacia Robledo de Chabela y Las Navas del Marqués, localidad que ha sido confinada en la tarde de este lunes.

Por otro lado, con respecto a la parte norte del incendio, Gutiérrez ha subrayado que está "asegurada" a esperas de que el viento sur del martes "pueda levantar".

"Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro", ha apostillado, para, no obstante, incidir en que "la situación es bastante más favorable de lo que era".

Además, ha puesto en valor el trabajo de todos los efectivos y la "excelente colaboración" bajo el mando único de la UME.

EVACUACIONES, CONFINAMIENTOS Y CARRETERAS

En la actualidad hay 16 núcleos evacuados en la provincia, 15 localidades y una urbanización-. Se trata de Sotillo de la Adrdada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, además de la urbanización La Atalaya en El Tiemblo.

Además hay cuatro municipos confinados. Se trata de Navaluenga, El Tiemblo, Cebreros y, ahora, Las Navas del Marqués.

Igualmente, una quincena de carreteras están cortadas. Según los últimos datos aportados por la Dirección General de Tráfico, este lunes permanecen cortadas las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el término de Cebreros; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-703 en Casillas; AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y N-403 en Las Cruceras, a las que se han sumado en las últimas horas la CL-505 en Las Navas del Marqués y la AV-561 en el Hoyo de Pinares.

La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha señalado que también se ha cortado la AV-P-308, en el punto kilométrico 0 hasta el 8,8, en sentido Las Navas, y la AV-P-310.