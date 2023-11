Organizan una manifestación el 2 de diciembre para exigir la reapertura del Centro de Especialidades de Las Delicias

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid organizará una manifestación el próximo 2 de diciembre para exigir "la reapertura inmediata" del Centro de Especialidades de Las Delicias.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la integrante de esta plataforma Susana Simón que ha avanzado que convocarán una asamblea para el próximo viernes, 17 de noviembre, en la que se abordarán, además de los "problemas generales" de la Sanidad Pública, la situación de este centro.

"No se puede esperar ni un momento más a que se reabra este centro de especialidades. No hay centros de especialidades en condiciones en nuestra ciudad. Se ha denunciado las situaciones que hay en el de Pilarica y Arturo Eyríes, que son los que ahora mismo están abiertos, entonces no entendemos cómo se ha arreglado este edificio. Se le ha dotado incluso de un ascensor, de un mantenimiento, y está cerrado desde hace más de un año", ha zanjado.