Óscar Puente cree que el PP "no debe tener las cosas tan claras" si recurre "tanto a descalificaciones" e "insultos"

1124341.1.260.149.20261009142505 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha aseverado este viernes que el Partido Popular "no debe tener las cosas tan claras" en referencia a sus opciones de conseguir gobernar en España "si recurre tanto a descalificaciones" como las que asegura que se han visto en la última semana.

En declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, Puente ha sido preguntado por el ambiente de "tensión política", pero ha considerado que el término implica una generación que no acepta ya que afirma que es "muy asimétrica y viene casi siempre del mismo lugar", de una "derecha muy nerviosa, muy descolocada".

Puente ha especulado con que "la convocatoria electoral después de tres años reclamándola parece que no les llega en buen momento y eso que en teoría las encuestas les van bien y están muy convencidos de que van a ganar y van a gobernar", pero interpreta que "eso no se percibe" en declaraciones o en acciones que observa.

"Las cosas no deben estar tan claras cuando se recurre tanto a algunas descalificaciones y algunas cosas que hemos vivido esta semana", ha añadido.

En su caso personal ha afirmado que si se sintiera "tan cerca de conseguir el gobierno", sería "mucho más optimista, más positivo, trasladaría un mensaje más luminoso a la ciudadanía y hablaría más de lo que quiero hacer con mi país" e insultaría "menos" y haría "menos referencias al adversario".

En ese sentido, ha opinado que en lo relacionado con el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había sido desahuciada de la vivienda en la que vivía de alquiler, "la lectura que algunos están haciendo es bastante perversa".

Puente ha situado a la anciana, fallecida el pasado miércoles, como "la espoleta" de un "estallido social" que ha puesto de manifiesto "un problema que ya existía, que ya se conocía, pero que quizá no se ha abordado con toda la intensidad necesaria", como es la vivienda, y en este sentido ha añadido que "algunos han puesto demasiados palos en las ruedas para que se resuelva".