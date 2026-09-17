La OSCyL llega este viernes al Otoño Musical Soriano con un concierto dirigido por Olivier Patey y con Lawrence Renes

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SORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), fiel a su cita con el festival, ofrece su primer concierto en esta 34 edición del Otoño Musical Soriano este viernes, 18 de septiembre, dirigida por el director neerlandés Lawrence Renes y con el clarinetista Olivier Patey como solista.

La actuación será a las 20.00 horas en el Palacio de la Audiencia y servirá para interpretar el famoso concierto mozartiano y explorar un programa articulado en torno a la idea de la muerte como trasfiguración, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

La primera parte está centrada el Concierto para clarinete de Mozart, escrito en octubre de 1791 para Anton Stadler apenas dos meses antes de morir el compositor. El Romanticismo quiso escuchar en él un testamento, y su Adagio, popularizado por Memorias de África, es "una de las páginas más conmovedoras jamás escritas".

La segunda parte reúne un díptico romántico que arranca con el Preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda, que se fundamenta en un acorde inicial que Wagner mantiene sin resolver durante casi cuatro horas de música, cuando la muerte sublima el amor.

Culmina el programa Muerte y transfiguración, el poema sinfónico que un joven Richard Strauss escribió en 1889 y cuyo tema final citaría sesenta años después en la última de sus Cuatro últimas canciones.

OLIVER PATEY

Olivier Patey se formó en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París y ganó el Concurso ARD de Múnich en 2003 y el Carl Nielsen de Odense en 2005.

Es clarinete principal de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam y ha actuado como solista con la Filarmónica de Praga o la Sinfónica de la Radio de Baviera.

Apasionado músico de cámara, ha tocado en el Wigmore Hall, el Carnegie Hall y la Philharmonie de Berlín junto a Janine Jansen, Lisa Batiashvili o Mitsuko Uchida.

Asimismo, es reconocido tanto en el terreno operístico como en el sinfónico, Lawrence Renes ha dirigido a las filarmónicas de Londres, Radio Francia, Seúl y Los Ángeles.

Patey fue director musical de la Ópera Real de Suecia y es un firme defensor del repertorio contemporáneo, especialmente vinculado a la música de John Adams y George Benjamin.