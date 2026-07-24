Pacma pide al Seprona la intervención de un caballo que planean sortear "ilegalmente" en Medina de Rioseco (Valladolid)

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha presentado este viernes una denuncia ante la Guardia Civil, concretamente ante la unidad del Seprona, con el objetivo de que se intervenga una potra que se va a sortear "ilegalmente" este domingo, 26 de julio, durante la XV Feria del Caballo 'Ciudad de los Almirantes', en Medina de Rioseco (Valladolid).

La formación política argumenta que la utilización de un animal como premio podría constituir una infracción administrativa tanto de la normativa autonómica de Castilla y León como de la legislación estatal de protección animal.

La Ley 5/1997, de Protección de los Animales de Compañía de Castilla y León, incluye a los équidos en su ámbito de aplicación y prohíbe expresamente entregar animales como reclamo publicitario, premio o recompensa, ha sostenido la formación.

Asimismo, la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, prohíbe utilizar animales como reclamo, recompensa, premio, rifa o promoción y tipifica esta conducta como infracción grave, sancionable con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.

Por todo ello, el Partido Animalista ha advertido, además, de que el sistema anunciado "no garantiza un control previo adecuado sobre la persona que pudiera recibir al animal".

Entre otros aspectos, la formación ha señalado que no consta que se comprueben su edad, su capacidad para atender las necesidades de una potra, las condiciones en las que sería alojada o la posible existencia de una inhabilitación para la tenencia de animales.

Pacma ha solicitado al Seprona que practique las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y que actúe con carácter preventivo antes de la celebración del evento, reclamando la paralización del sorteo, la determinación de las responsabilidades administrativas y la adopción de medidas que garanticen la protección del animal, así como su intervención y traslado a un centro de protección animal.