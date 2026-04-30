El pago a proveedores en Diputación de Palencia se sitúa en 11,9 días, por debajo del límite de 30 días

Toma de posesión de la nueva diputada socialista, Mónica de la Sierra. - DIP PALENCIA

PALENCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Palencia, que ha comenzado, con la toma de posesión de la nueva diputada por el Grupo Socialista, la concejala de Venta de Baños, Mónica de la Sierra Villullas, ha dado cuenta de los datos de pago a proveedores, que se sitúa en 11,9 días, por debajo del límite de 30 días.

Mónica de la Sierra sustituye en la Corporación Provincial al alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, ya que ha sido elegido procurador de las Cortes de Castilla y León.

Durante la sesión plenaria, se ha informado sobre la modificación de la Junta de Gobierno y de la Junta de Portavoces, así como en el Consorcio Provincial de Residuos, en el que ha entrado a formar parte de estos órganos el diputado socialista Jorge Ibáñez, en sustitución de Miguel Ángel Blanco.

Asimismo, durante el debate, en el área de Hacienda se ha dado cuenta del informe sobre el periodo medio a proveedores del mes febrero que corresponde a 11,95 días de media, lo que el ha destacado el equipo de Gobierno ya que es un cifra "muy inferior" al máximo legal establecido, fijado en 30 días, lo que "se traduce en una gestión económica "ágil y eficaz", como ha aseverado la diputada de Hacienda y vicepresidanta, María José de la Fuente.

Asimismo, De la Fuente ha asegurado que el pago rápido de facturas "supone un importante respaldo para empresas, autónomos y proveedores, al mejorar su liquidez, facilitar su planificación económica y contribuir a la estabilidad de la actividad económica en la provincia".

Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, y entre las actuaciones previstas se encuentra la adaptación de varios puestos en la Residencia de Mayores San Telmo, donde se clarifica el régimen de trabajo a turnos mediante la incorporación de la modalidad de "correturnos" en cuatro puestos asistenciales, lo que permitirá una gestión más precisa y transparente de los recursos humanos.

Asimismo, se propone la amortización del puesto de Vicesecretaría General, tras constatarse que el área de Secretaría se encuentra actualmente dimensionada de forma adecuada, una vez completados los procesos de relevo generacional y cobertura definitiva de plazas. Esta decisión responde a criterios de eficiencia organizativa y optimización de recursos públicos.

La propuesta incluye también la correspondiente modificación de la plantilla de personal, que seguirá el procedimiento legal establecido, con su aprobación inicial, exposición pública y posterior aprobación definitiva.

Con estas medidas, la Diputación de Palencia "refuerza su compromiso con una gestión responsable, tanto en el ámbito económico como en la organización de sus recursos humanos, garantizando la sostenibilidad financiera y la calidad de los servicios que presta", como han asegurado desde el equipo de Gobierno.