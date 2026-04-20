El Palacio de los Guzmanes acogerá este jueves el acto central del Día del Libro en León de la mano de 19 librerías

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio de León, Emilio Martínez (centro), con la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (izquierda) y el presidente de la Asociación de Librerías de León, Óscar García (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, acogerá este jueves de 11.00 a 21.00 horas el acto central de la celebración del Día del Libro en la ciudad de la mano de 19 librerías que tendrán su propio espacio y albergará, además, actividades complementarias como un cuentacuentos, música folk con la agrupación Ruxideira y firma de ejemplares por parte de José Pedro Pedreira, autor de 'Urraca Emperatriz'.

La celebración está organizada por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de León y la Asociación de Librerías de León y se concibe como una jornada abierta a la literatura y a la cultura en general en la que el libro, ese objeto "insustituible" y sinónimo de curiosidad, aprendizaje, respeto y humanidad, sea "el gran protagonista".

Así lo ha expresado en la presentación del evento el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, que ha estado acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado y por el presidente de la Asociación de Librerías de León, Óscar García Fernández.

Martínez ha señalado que el Instituto de Leones de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación Provincial, estará presente en el Día del Libro con una selección de sus publicaciones y ha destacado que la entidad cuenta un catálogo que ya se aproxima a los 400 ejemplares.

Además, ha recordado que el ILC siempre ha apoyado y amparado al mundo editorial al rescatar títulos y autores leoneses "fundamentales" a través de su departamento de Publicaciones, con un presupuesto anual cercano a los 40.000 euros. Igualmente, ha puesto en valor el servicio de Bibliobuses, con una de las flotas más importantes de España y ha subrayado que el departamento de Arte y Exposiciones destina para la compra y elaboración de catálogos de artistas de la provincia más de 10.000 euros al año.

CIUDAD LIGADA A LA LITERATURA

Por su parte, Elena Aguado ha subrayado que León es una ciudad ligada a la literatura, con siete bibliotecas públicas y una elevada proporción de librerías por habitante que prácticamente triplica a la media nacional.

Al mismo tiempo, se ha referido a los 12 clubes de lectura en la ciudad y a los fallos de premios de carácter nacional como el Premio Nacional de Poesía González de Lama, el Premio Leteo, el Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer o el Premio de Poesía Fundación MonteLeón.

La "especial vocación literaria" de León se muestra, según ha señalado, en la talla de los escritores y en la tradición oral, marcada por el hecho de León es la capital de una provincia agraria con numerosos relatos ancestrales.

EL LIBRO, PRESENTE TODO EL AÑO

Óscar García Fernández ha apuntado que la anterior celebración del Día del Libro fue "espectacular" y ha expuesto que los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Librerías tienen los objetivos de hacer crecer a la entidad y de hacer más presente la figura del libro durante todo el año.

Además, ha destacado que el sector goza de buena salud en León y el Día del Libro es "muy bueno" para los libreros porque, además de ser un gran escaparate, se permite la venta con un 10 por ciento de descuento. "No solo somos librerías; somos agentes culturales también. No solo vendemos un producto; tenemos un valor añadido porque el libro es un bien esencial", ha concluido.