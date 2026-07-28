El paro baja en 5.600 personas en el segundo trimestre y se crean 28.500 empleos

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 5.600 personas en el segundo trimestre en Castilla y León hasta los 96.700 desempleados, lo que supone un 5,51 por ciento menos que el trimestre anterior y un 0,15 por ciento menos que hace un año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la Comunidad se sitúa en 8,37 por ciento, 1,5 puntos menos que la media (9,87 por ciento) y la novena más baja del país.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Castilla y León (21 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones.

Por su parte, en el último año el paro se ha reducido en 100 personas (-0,15 por ciento) en Castilla y León y se han creado 10.900 empleos (+1,04 por ciento), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 10.700 personas (+0,94 por ciento).

En el segundo trimestre se crearon en Castilla y León 28.500 puestos de trabajo, un 2,76 por ciento respecto al trimestre anterior y un 1,04 por ciento que hace un año, con un total de ocupados de 1.058.700 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 1.155.400 personas en la Comunidad, tras aumentar en los últimos tres meses en 22.800 personas (2,02 por ciento más y un 0,94 por ciento más que en el mismo trimestre de 2025).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 2.800 mujeres (-5,3 por ciento), frente a un avance del paro masculino de 2.900 parados (+5,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 50.300 y la tasa de paro femenino en el 9,38 por ciento . Por su parte, 46.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,5%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla y León aumentó en 2.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 22,79%.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.