El paro baja en 7.200 personas en el tercer trimestre en Castilla y León y se crean 6.800 empleos

Infografía con cifras de paro en Castilla y León en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 7.200 personas en el tercer trimestre en Castilla y León hasta los 89.500 desempleados, un 7,4 por ciento menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la Comunidad y la tasa de paro se sitúa en 7,75 por ciento.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Castilla y León (21 veces) mientras que ha subido en 4 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2024.

En el tercer trimestre se crearon en Castilla y León 6.800 puestos de trabajo (+0,6 por ciento respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 1.065.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde 2008.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 1.155.000 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 400 personas (0,03 por ciento).

En el último año el paro se ha reducido en 11.000 personas (-10,9%) en Castilla y León y se han creado 7.800 empleos (+0,7 por ciento), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 3.200 personas (0,3 por ciento).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 3.400 mujeres (-6,8 por ciento), frente a un retroceso del paro masculino de 3.700 parados (- ocho por ciento). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 46.900 y la tasa de paro femenino en el 8,75 por ciento.

Por su parte, 42.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,89 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla y León aumentó en 2.700 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 22,2 por ciento.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 4.500 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 12.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 895.500 personas, de los que 747.400 tenían contrato indefinido (el 83,46 por ciento) y 148.100, temporal (el 16,54 por ciento).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Castilla y León fue mayor en el sector privado, que generó 6.200 puestos de trabajo, un 0,73 por ciento más, hasta un total de 852.200 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 600 nuevos empleos, un 0,28 por ciento más más que en el trimestre anterior hasta 213.300 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 9.500 personas en el tercer trimestre (+1,05 por ciento) en la comunidad hasta los 911.000 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 2.500 (-1,59 por ciento), hasta sumar 154.600 personas.

Por sectores, el paro descendió en todos los sectores, con los recortes más grandes en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 3.500 menos (-8,1 por ciento); Servicios, 1.300 menos (-3,32 por ciento); Agricultura, 800 menos (-18,18 por ciento); Industria, 800 menos (-10,53 por ciento); Construcción, 700 menos (-29,17 por ciento)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.