El paro sube en 2.700 personas en 2025 en Castilla y León y se crean 11.200 empleos

Imagen de archivo de una trabajadora con un ordenador - JCYL

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 2.600 personas en Castilla y León en 2025 hasta los 96.100 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 2,79 por ciento más que el año anterior, mientras que en España cayó un 4,56 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, en el último trimestre del año el número de parados bajó en 4.500 personas en la Comunidad, un -4,45 por ciento (-5,21 por ciento en el resto del país), y la tasa de paro se sitúa en 8,36 por ciento, frente al 9,93 por ciento en España, pero ligeramente superior a la de hace un año cuando se quedó en el 8,22 por ciento.

Esta cifra de parados es la más alta en un cuarto trimestre desde 2023 y desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Castilla y León (16 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones, y el descenso del último trimestre es el más pequeño desde 2023.

Por su parte, en el cuarto trimestre se destruyeron en Castilla y León 5.000 puestos de trabajo (-0,47 por ciento respecto al trimestre anterior cuando en España ha aumentado un 0,34 por ciento) hasta 1.052.700 ocupados, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde 2008.

En términos interanuales la evolución ha sido positiva y se han creado 11.200 empleos (1,07 por ciento más), de nuevo por debajo de la media (2,77 por ciento).

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 1.148.700 personas en la Comunidad, tras reducirse en los últimos tres meses en 9.500 personas (-0,82%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 1.100 mujeres (-2%), frente a un avance del paro masculino de 3.400 parados (+7,3%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 53.000 y la tasa de paro femenino en el 9,97% . Por su parte, 43.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,98%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla y León se redujo en 3.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 23,85%.