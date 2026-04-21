Los parques de la ciudad de León se convierten en 'Espacios sin Humo'

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete (izquierda), y el presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis Calabuig, han suscrito un acuerdo mediante el cual los parques de la ciudad se convertirán en 'Espacios sin Humo'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las zonas verdes de La Granja, Los Reyes, La Candamia y Quevedo, en la capital leonesa, se convertirán en 'Espacios sin Humo' para hacer de León una ciudad más sostenible, saludable y habitable para los ciudadanos.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León, Estanislao de Luis Calabuig, han suscrito este martes un acuerdo de colaboración mediante el cual ambas entidades se comprometen a visibilizar y señalizar diversas instalaciones y áreas verdes municipales como lugares libres de tabaco.

Esta iniciativa busca transformar la percepción de los espacios públicos exteriores para promover entornos saludables y proteger a la población, especialmente a los menores, de los efectos nocivos del tabaco, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Se centrará principalmente en los parques de La Graja, los Reyes, La Candamia y Quevedo, donde se realizarán también labores de difusión y concienciación contra el tabaco. León pertenece a la 'Red Española de Ciudades Saludables' y está adherida a la Estrategia de Promoción de la Salud del Sistema Nacional de Salud.

El concejal de Desarrollo Urbano ha señalado que este convenio permitirá proteger de forma especial a las personas mayores, personas con problemas respiratorios y menores. Además, contribuye al cambio de mentalidad para que la mayor parte de espacios públicos estén libres de humo.

Por su parte, el presidente de la AECC en León ha recordado que una de las principales causas de cáncer es el humo del tabaco y de los vapeadores y, al mismo tiempo, es una de las causas de la enfermedad más fáciles de evitar si se deja de fumar. "Con acciones como la de hoy buscamos que haya una nueva generación en la que el humo sea un recuerdo lejano y conseguir así gran eficiencia en la eliminación del cáncer y otras enfermedades y lograr una mayor calidad de vida", ha recalcado.