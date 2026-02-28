Patxi López apela a "la desescalada y al diálogo" tras el ataque de EEUU e Israel a Irán

SALAMANCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha apeado a la "desecalada y al diálogo" tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen iraní, una petición para que no se convierta "en un nuevo conflicto que se prolongue en el tiempo".

En declaraciones recogidas por Europa Press en Salamanca en el marco de la campaña electoral en Castilla y León, López ha secundado el rechazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha esta situación internacional y ha defendido que "la violencia no conduce nunca a ninguna solución".

"Lo que menos se necesita en este momento es un nuevo conflicto bélico que se prolongue en el tiempo como lo que parece que se está planteando desde la administración Trump y desde Israel", ha apostillado, para abogar por ese "diálogo" para "resolver los problemas".

Asimismo, ha asegurado que el PSOE "siempre va a defender, con toda la contundencia, el derecho internacional, el multilateralismo y los derechos humanos que deben de regir en cualquier relación en el mundo".