Patxi López señala a Mañueco por tener a CyL "sumida en el aburrimiento" y apela al "cambio necesario"

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado al candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por tener a Castilla y León tras "casi 40 años" de Gobierno sumida "en el abandono, en el declive, casi en el aburrimiento".

"Por eso los socialistas salimos a ganar estas elecciones porque estamos convencidos de que vamos a provocar el cambio que necesita Castilla y León y se ponga en marcha", ha asegurado durante un acto de campaña en Segovia con la candidatura del PSOE a las Cortes por esta provincia.

Un cambio que, en su opinión, ha augurado que se va a producir por razones "tan sencillas como contundentes". "La primera es que después de 39, casi 40 años de gobiernos de la derecha, Castilla y León está sumida en el abandono, en el declive, casi en el aburrimiento se podría decir. Y lo que se necesita es cambiar para despertar Castilla y León para que se ponga en marcha", ha argumentado.

En este contexto, ha cargado contra el presidente de la Junta y candidato 'popular', Fernández Mañueco, al que ha acusado de estar "de brazos cruzados sin hacer nada". "Ha sido el ejemplo de la desidia y del abandono de las políticas que necesita su propia Comunidad", ha reiterado.

En este contexto, ha alertado sobre una posible coalición PP-Vox en Castilla y León que, ha recordado, trajo "recortes" en el Diálogo Social y "negacionismo climático y de la violencia machista".

De ahí que haya confiando en que el ciudadano tenga "muy en cuenta" quien les defiende con medidas como las que, en sus palabras, propone su partido, de protección a los "más vulnerables", frente a que les "castiga porque solo defienden los intereses de los más poderosos".

"Son razones tan simples como contundentes, que nos hacen saber que se va a producir un cambio para Castilla y León después de casi 40 años de Gobierno de la derecha", ha finalizado.

