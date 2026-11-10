Pedro Pascual advierte de una situación "preocupante" en Ávila por la borrasca Bruna y pide "máxima prudencia"

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha advertido este martes de la "situación preocupante" que vive la provincia abulense como consecuencia de la borrasca Bruna y ha pedido "mucha prudencia" a todos los vecinos de las zonas afectadas por las intensas lluvias.

"La situación es preocupante, pero preocupante", ha incidido Pedro Pascual Muñoz que ha augurado que va a empeorar la situación en una zona "duramente castigada" tras los incendios del pasado verano. "Todo el agua está negro, la verdad es que es un problema y parece ser que va a peor la cosa", ha insistido.

Por último, el procurador de Por Ávila ha mandado un "mensaje de ánimo" a toda la población afectada --más de 50.000, según sus cálculos-- y ha recordado que este martes se ha declarado el nivel rojo por lluvias y se han suspendido las clases en más de 30 municipios.