Una pelea en Dueñas (Palencia) acaba con dos detenidos, uno por tentativa de homicidio, y siete investigados

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un joven mayor de edad por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y a otro por amenazas graves con exhibición de arma blanca, al tiempo que investiga a siete personas más por supuestos delitos de lesiones y de riña tumultuaria en la localidad palentina de Dueñas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 26 de julio, cuando dos grupos de jóvenes se agredieron y amenazado mutuamente. Durante el altercado, uno de los agresores utilizó un arma blanca con la que provocó lesiones graves en el abdomen y en la espalda a una de las víctimas.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Guardia Civil y asistencias sanitarias desplazaron al lugar para atender a los heridos de ambos grupos, ya que todos presentaban lesiones derivadas de las peleas producidas. Varias de las víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital Río Carrión de la capital palentina, donde permenecieron ingresadas durante varios días.