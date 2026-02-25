Pensiones en Castilla y León: la cuantía media alcanza 1.368 euros y supera la nacional en febrero

Archivo - Anciano, jubilado, pensionista - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 637.265 en febrero de 2026, un 1,08 ciento más que hace un año (+1,49 por ciento en España), con una cuantía media de 1.368,79 euros, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza los 1.366,20 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Por su parte, la cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,67 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, también ligeramente por encima de la media española que sube un 4,51 por ciento.

De las 637.265 pensiones registradas en la Comunidad, 40.282 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.213,22 euros; 95.428 de Burgos (1.466,53 euros); 140.863 de León (1.363,83 euros); 44.576 de Palencia (1.399,29 euros); 83.624 de Salamanca (1.285,36 euros); 36.132 de Segovia (1.308,91 euros); 23.135 de Soria (1.328,39 euros); 125.492 de Valladolid (1.488,65 euros) y 47.733 pensionistas de Zamora (1.186,84 euros).

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 141.922 y suponen el 22,3 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,4 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,3 por ciento para los hombres.