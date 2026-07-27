Permanecen cortadas doce carreteras secundarias en Ávila

Mapa difundido por la DGT con las carreteras cortadas por los incendios - DGT

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios registrados en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón mantienen cortadas 43 carreteras secundarias, doce de ellas en la provincia abulense, según los datos que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto y según los últimos datos aportados por la DGT, este lunes permanecen cortadas las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el término de Cebreros; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-703 en Casillas; AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y N-403 en Las Crucera.

La DGT ha hecho un llamamiento a la precaución y ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón, con recomendación de que se mantengan informados a través de los canales oficiales.