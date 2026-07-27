Permanecen cortadas doce carreteras secundarias en Ávila

Mapa difundido por la DGT con las carreteras cortadas por los incendios
Mapa difundido por la DGT con las carreteras cortadas por los incendios - DGT
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 27 julio 2026 11:08
Seguir en

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios registrados en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón mantienen cortadas 43 carreteras secundarias, doce de ellas en la provincia abulense, según los datos que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto y según los últimos datos aportados por la DGT, este lunes permanecen cortadas las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el término de Cebreros; AV-901 y AV-902 en Burgohondo; AV-904 en Guisando; AV-P-703 en Casillas; AV-P-705 en Mijares; CL-501 en Santa María del Tiétar y N-403 en Las Crucera.

La DGT ha hecho un llamamiento a la precaución y ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón, con recomendación de que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado