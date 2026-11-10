Las cuentas afrontan este jueves su primer examen con dos enmiendas de devolución que salvarán PP y Vox

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2027 afrontará este jueves, 12 de noviembre, su primer examen a través de las dos enmiendas de devolución registradas por los dos grupos en la oposición --Socialista y UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, por el Grupo Mixto-- que suman 35 votos, frente a los 47 de los dos grupos que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, PP y Vox.

A diferencia de lo que ocurrió hace un año, cuando prosperaron las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos en la oposición, entre ellos Vox, en esta ocasión los votos mayoritarios de los grupos que sustentan a la Junta darán al traste con las enmiendas de devolución del proyecto de presupuestos de 2027 que podrá seguir adelante con su tramitación.

"Estamos de enhorabuena, en Castilla y León estamos más cerca de tener un gran presupuesto para 2027", ha destacado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, que ha cargado contra el Grupo Socialista al que ve "preso de su propia incoherencia" y al que ha reprochado además que no plantee una alternativa y que se limite a lanzar eslóganes. "El Partido Socialista vive para la foto, es la nada", ha zanjado.

"No se puede gobernar sin presupuesto", ha reconocido por su parte el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, que ha destacado que el proyecto de presupuestos presentado por la Junta de Castilla y León cumple el acuerdo de gobierno suscrito el pasado 3 de junio entre PP y Vox, como 36 bajadas de impuestos o "dar un acelerón a la vivienda".

Dicho esto, ha avanzado que los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno autonómico trabajan para presentar enmiendas conjuntas para mejorar el texto y completar algunas partidas inversoras. "Son más funcionales que políticas", ha aclarado.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, la leonesista Alicia Gallego ha justificado la enmienda de devolución de las cuentas de 2027 en la ausencia de "grandes novedades" y de "grandes soluciones" a los problemas que arrastra Castilla y León, como la despoblación y el envejecimiento, a lo que ha añadido que incluye "proyectos repetidos que acumulan retrasos durante años".

Alicia Gallego ha dudado de la capacidad negociadora del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, al que ha reprochado "soberbia y prepotencia". "Seis años, cuatro prórrogas y un balance de inejecución absoluta, no le deja muy bien", ha zanjado.

La leonesista ha criticado por otro lado el contenido del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para reformar "por la puerta de atrás" leyes "importantes" --ley de caza o del juego-- con rebajas de impuestos "para favorecer amigos o amigotes", a lo que Leticia García ha respondido que este texto "se ajusta perfectamente al ordenamiento jurídico, al Estatuto de Autonomía y cumple con todos los filtros normativos y jurídicos correspondientes", como ha defendido también Hierro.

"No nos han dejado otra opción que enmendarla a totalidad", ha explicado por su parte el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que ha recordado que su partido nunca ha enmendado unos presupuestos como muestra de diálogo y de búsqueda de consenso que, según ha lamentado, otras veces no ha dado sus frutos.

En esta ocasión, Por Ávila ha decidido firmar la enmienda a la totalidad junto a UPL y a Soria ¡Ya! "visto lo visto y el desprecio que hacen a todas las enmiendas" y tras constatar que provincia de Ávila vuelve a ser la última en inversiones. No obstante, tanto Alicia Gallego como Pedro Pascual han garantizado su "mano tendida" en favor de acuerdos en las enmiendas parciales.

Tras pasar este primer examen, el siguiente y último paso será la presentación y debate de las enmiendas parciales de cara al pleno de los días 15 y 16 de diciembre. Previamente, el 13 de noviembre concluirá el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos que se calificarán el día 19 y tras los correspondientes informes de la Ponencia --día 20-- y el dictamen de la Comisión --del 25 al 30 y del 1 al 4--.

La tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 permitirá que PP y Vox saquen adelante unas nuevas cuentas que podrán fin a los presupuestos ahora en vigor, los de 2024 que fueron doblemente prorrogados.

Así se ha sustanciado en las consecutivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces --no ha salido el PSOE cuyo portavoz tiene prevista una rueda de prensa más tarde-- que ha fijado el orden del día del pleno del Debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 que comenzará a las 11.00 horas del jueves 12 con la presentación de la norma por parte de la Junta.

A continuación se debatirán por separado las dos enmiendas a la totalidad que serán defendidas de mayor a menor representación por parte del Grupo Socialista y Grupo Mixto. En los dos casos habrá un tiempo inicial de 20 minutos en defensa de la devolución de las cuentas y otros 20 minutos para su rechazo, además de 10 minutos para la dúplica y para la réplica.

Las dos enmiendas de devolución se votarán en bloque y los dos grupos partidos que sustentan al Gobierno se repartirán los tiempos para argumentar su voto en contra de unas enmiendas a la totalidad que no ven justificada en ningún momento.