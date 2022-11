El pianista José Imhof ofrecerá un concierto en el Teatro Cervantes este sábado

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Valladolid acogerá este sábado un recital de piano a cargo de José Imhof, que presentará su último trabajo, 'Like a sparkle in the mist'. Será a partir de las 20.00 horas.

Imhof interpretará piezas del trabajo discográfico que publicó el pasado mes de abril, dedicado al compositor estadounidense contemporáneo Philip Glass, así como una selección de obras del barroco francés, periodo musical en el que el pianista cántabro ha ahondado desde hace varios años.

El programa de este concierto, al igual que el álbum de José Imhof 'Like a sparkle in the mist', está centrado la música de Philip Glass.

La obra de Glass, presente desde hace décadas en innumerables bandas sonoras de películas como Las horas o El show de Truman, se caracteriza por un lenguaje muy secuencial, repetitivo en el mejor sentido de la palabra, que resulta en una sucesión de armonías de enorme belleza que conectan rápidamente con el público.

Para Imhof, este repertorio supone la culminación de varios años de profunda relación del pianista cántabro con la música del compositor estadounidense, que ya ha protagonizado varios de sus conciertos en los últimos años, entre ellos el que ofreció en el Palacio de Festivales de Santander.

Como punto de contraste, el arranque del recital propone un viaje en el tiempo hasta el barroco francés, con obras de Jean-Philippe Rameau.

Se trata de un repertorio característico de José Imhof y donde el intérprete busca siempre la experiencia de emociones que surgen al combinar, dice, "realidades musicales tan hermosas como equidistantes".

No es la primera vez que José Imhof combina en su concierto obras de periodos musicales que distan entre sí casi tres siglos. Este programa, que siempre sorprende al público, ha pasado por varios escenarios de Cantabria -entre ellos el del Palacio de Festivales de Santander en varias ocasiones - y, recientemente, por Burgos.

Se trata de la primera vez que José Imhof ofrece un recital en Valladolid, que forma parte de una serie de actuaciones del pianista programadas para los próximos meses, en las que recorrerá otras ciudades de Castilla León y de otros puntos de la geografía española.