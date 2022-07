El pianista Monty Alexander abrirá este martes el V Festival Internacional de Jazz en el Patio Chico de Salamanca

SALAMANCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patio Chico de Salamanca acogerá desde este martes, 12 de julio, el V Festival Internacional de Jazz, que contará con la actuación inaugural de Monty Alexander Trio y cuyas entradas para la zona acotada de sillas están agotadas, si bien en el resto del recinto la entrada es libre hasta completar el aforo.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, el Consistorio ha explicado que el jamaicano Monty Alexander "empezó a ser conocido en los años setenta en el ámbito mundial, ya que actuó en conciertos y festivales en Estados Unidos, Japón y Europa, y destacó su histórica intervención en el Festival de Montreux de 1976".

Asimismo, ha recalcado que ha grabado un centenar de discos como líder y ha sido catalogado como uno de los cinco mejores pianistas del momento en el libro The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time (New York, Hal Leonard, 2005) y su disco Harlem Kingston Express Live! fue nominado a los Grammy de 2011.

Por último, el comunicado explica que el "estilo pianístico de Monty ha sido comparado con los de Oscar Peterson, Nat Cole, Ahmad Jamal o Wynton Kelly, pero en realidad Monty posee una personalidad muy individual, que conjuga todas estas influencias con los ritmos tradicionales jamaicanos y una especial joie de vivre que se refleja en su fuerte energía personal".