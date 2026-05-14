Pilar Garcés, primera rectora de la UVA: "Quiero que esta universidad sea una de las mejores de España y del mundo"

Pilar Garcés y su equipo en una foto de familia tras ganar las elecciones de la UVA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid Pilar Garcés ha ganado las elecciones al Rectorado con el 52,57 por ciento de los votos, de forma que se convertirá en la primera mujer en la historia en ocupar el máximo cargo de la institución académica, y se ha comprometido a liderar una universidad "para todos" con el objetivo de que la UVA "sea una de las mejores universidades de España y del mundo".

"Podemos llegar a serlo si entre todos remamos en la misma dirección", ha expresado la nueva rectora de la UVA durante la rueda de prensa posterior a los comicios celebrados este jueves, en los que se ha impuesto a Carmen Camarero, quien ha obtenido el 42,73 por ciento de los votos.

Precisamente, ha subrayado su objetivo de que todo el mundo vuelva a "sentir la emoción y pasión de ser parte de los cuatro campus de la Universidad de Valladolid", así como de "sentir los colores de esta institución universitaria".

La segunda vuelta de las elecciones al Rectorado ha contado con un porcentaje de participación del 19,12 por ciento, ligeramente inferior a la primera vuelta.

En cuanto a la participación por colectivos, el más numeroso ha sido el de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios con un 78,02 por ciento; seguido del Personal Docente e Investigador, con el 54,31, y el de los estudiantes, con el 11,04 por ciento.

Cabe recordar que la candidatura más votada en la primera vuelta que se celebró el martes 28 de abril fue la de Camarero con el 35,56 por ciento, mientras que Garcés consiguió el 34,57 por ciento.

Un total de 27.473 miembros de la comunidad universitaria, entre profesores e investigadores, estudiantes y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), estaban llamados a participar este jueves en los comicios para elegir al rector y a los representantes en el Claustro, máximo órgano de representación de la institución académica.

Las 60 mesas electorales previstas en los cuatro campus se han abierto a las 10.00 y se han cerrado a las 19.00 horas. Previamente, se ha podido votar desde el pasado viernes, 8 de mayo, por registro, opción para la cual terminó el plazo el martes a las 14.00 horas.

Tras la proclamación provisional de los resultados este viernes, 15 de mayo, se abre un plazo de presentación de reclamaciones hasta el día 19, mientras que el miércoles 20 será la fecha marcada por el calendario electoral para la proclamación definitiva de la candidata electa como rectora.

Tras darse a conocer el escrutinio final provisional, ha tomado la palabra Pilar Garcés para agradecer a toda la comunidad universitaria la "fe y confianza" que han depositado en ella y su equipo.

"Muchas gracias a todo el equipo que se ha embarcado conmigo en una aventura de la que ya se están arrepintiendo, pero seguiremos hasta el final", ha asegurado emocionada la nueva rectora de la Universidad de Valladolid.

Precisamente, ha destacado que su elección al frente de la institución universitaria supone un "hecho histórico doble", ya que en la segunda vuelta han competido dos mujeres en unos comicios "limpios, de guante blanco", y finalmente ha sido una mujer la elegida por la comunidad para ostentar la máxima responsabilidad de la UVA.

Se trata de unos resultados, ha incidido Garcés, que han sido "bastante buenos" para ambas candidatas, un punto en el que ha mostrado su agradecimiento a la Junta Electoral y a todo el personal que ha participado en las diferentes mesas electorales que se han mantenido hasta el final.

No obstante, se ha referido a los datos de participación, que han rozado el 20 por ciento, y ha expresado su deseo de que dentro de seis años, en la próxima cita electoral, participen más personas. "Es muy importante que la comunidad participe en los comicios para elegir a su rector. Y, en este sentido, tenemos una de las obligaciones más importantes, que es la de elevar la participación", ha aseverado.

También ha dado las gracias al rector saliente y a todo su equipo por sus "dedicación" en unos "años difíciles" en los que han tenido que afrontar muchas circunstancias, como la pandemia o la crisis económica".

Además, ha explicado que, como novedad, el nuevo equipo rectoral estará durante seis años y ya no podrá haber una reelección de la misma persona, de forma que son dos cosas nuevas en la universidad que se tienen que poner en marcha.

"SERVICIO DE VOCACIÓN"

Por su parte, la candidata Carmen Camarero ha tomado la palabra para agradecer el trabajo realizado por su equipo, que ha tratado de "dar un servicio a la universidad con ideas, propuestas y una vocación de servicio que se mantendrá en el futuro para contribuir en todo lo posible a la institución".

También ha trasladado su enhorabuena a Pilar Garcés por convertirse en la primera rectora de la UVA en 800 años. "Estamos de enhorabuena y desde aquí quiero brindarle todo mi apoyo y tenderle mi mano, como no puede ser de otra manera", ha expresado.

Por último, ha tenido unas palabras de agradecimiento para el "magnífico" rector saliente, Antonio Largo, de quien ha destacado su "ejemplaridad y prudencia" durante los ocho años que ha ejercido el cargo.