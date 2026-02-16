Pillan en Burgos 50 gramos de cocaína a un varón ocultos en unos calcetines durante un control rutinario

Cocaína incautada. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 52 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras incautarle 50 gramos de cocaína ocultos en unos calcetines en un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desplegado en las proximidades de la capital.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando efectivos del Puesto Principal de Alfoz de Burgos identificaban al conductor y único ocupante de un vehículo de alta gama, que fue parado para su verificación y control, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Un registro superficial al maletero destapó la presencia de una mochila, por lo que su propietario fue requerido para que mostrara las pertenencias que portaba en su interior. Entre los objetos expuestos llamó la atención de los agentes unos calcetines que abultaban más de lo normal, colocados dentro de una zapatilla.

Estos calcetines ocultaban un bulto en forma de bola, cuyo contenido estaba protegido y envuelto por una capa plastificada. Al descubrirla apareció una sustancia blanquecina y de características similares a la cocaína, como más tarde se verificó, que arrojó un peso en báscula cercano a los 50 gramos.

El volumen del paquete y la cantidad descubierta hicieron pensar en que su destino final fuera el tráfico de estupefacientes y la venta al menudeo y no que estuviera dirigida al autoconsumo, por lo que fue aprehendida para su remisión al Área de Sanidad de la Subdelegación de Gobierno.

El varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales de la Guardia Civil en Burgos, donde se instruyeron las correspondientes diligencias que, junto el primero, fueron puestas a disposición de los Juzgados de la capital.