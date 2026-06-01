Pillan a un camionero que cuadruplicaba la tasa de alcohol y hacía 'eses' en la A-62 Cabezón (Valladolid)

Camión interceptado en Cabezón de Pisuerga. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil detuvo la pasada semana a un camionero que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida cuando conducía de forma "errática" por la A-62 a la altura de Cabezón de Pisuerga (Valladolid).

Según informa el Instituto Armado a través de un comunicado, una patrulla de la Agrupación de Tráfico consiguió parar a un camión, de origen portugués, que circulaba por la autovía de Castilla A-62 sentido Tordesillas y que ponía en peligro a los demás usuarios de la vía al circular haciendo eses ocupando el carril izquierdo en varias ocasiones.

Los agentes sometieron al conductor a las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando como resultado una tasa de alcohol de 0,72 y 0,71 miligramos por litro en aire espirado.

Por tales hechos el Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valladolid procedió a la inmovilización del vehículo pesado y detención de su conductor por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial, remitiendo las correspondientes diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.