Pillan cocaína y hachís a un hombre y una mujer en un control rutinario en el Paseo de San Vicente

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid ha decretado libertad provisional para un hombre y una mujer que fueron pillados en un control rutinario en el Paseo de San Vicente de Valladolid con hachís y cocaína valorados en cerca de 2.700 euros.

Los hechos se produjeron la tarde del pasado martes cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) pararon un vehículo que suscitó sospechas y en el que viajaban un hombre y una mujer.

Cuando los agentes les indicaron que se trataba de un control preventivo y que iban a proceder a comprobar su documentación, la pareja dio evidentes muestras de nerviosismo, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

En el registro de sus pertenencias la mujer reconoció llevar en el bolso dos trozos de una sustancia resinosa que resultó ser hachís, arrojando un peso en bruto de 11,2 gramos. Los agentes indicaron a ambos ocupantes que bajaran del coche para efectuar un registro más exhaustivo del vehículo.

Uno de los policías localizó bajo uno de los asientos un envoltorio de plástico que contenía una sustancia blanca, que resultó ser cocaína y que arrojó un peso de 23 gramos. En el momento en el que se localizó, el hombre reconoció espontáneamente a los agentes que era de su propiedad.

Por todo esto los policías procedieron a la detención del hombre y la mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública y al traslado de ambos y del vehículo a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid. Una vez allí se realizó un registro minucioso del turismo por si hubiera más droga escondida en el mismo, sin resultado.

Los investigadores del Grupo VIII de la Policía Nacional continuaron con el trámite de las diligencias policiales y realizaron un drogo test sobre las sustancias intervenidas, dando un resultado positivo a hachís y cocaína. La droga intervenida hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 2.667,67 euros, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025.

Una vez concluido el atestado policial, lo pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, pasando ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.