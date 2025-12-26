Pillan a dos traficantes con marihuana, speed y metaanfetamina en una zona de ocio del Valle de Mena (Burgos)

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos varones de 47 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al pillarles en una zona de ocio de una localidad del Valle de Mena con marihuana, speed y metaanfetamina.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando agentes detectaron en las proximidades de una zona de ocio a dos personas en el interior de un vehículo, cuya actitud y movimientos llamó su atención, por lo que procedieron a identificarles, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Un registro a las pertenencias que portaban arrojó, escondida, una bolsita que contenía una sustancia vegetal verdosa, compatible en textura y olor con la marihuana -como más tarde se comprobó- y de otra distinta, blanquecina ésta y pastosa, que resultó ser speed.

Ahondando en el registro, en el interior del turismo se localizó más speed preparado para su venta, y también metanfetamina, junto a 17 pastillas de composición desconocida. Completó la aprehensión el hallazgo de una báscula digital de precisión de reducido tamaño, dos navajas y 115 euros en billetes.

Ante tales evidencias, que reforzaban la hipótesis de que su destino era el tráfico y venta de estos estupefacientes al por menor, ambas personas fueron trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posteriormente, puestas a disposición de los Juzgados de Villarcayo.