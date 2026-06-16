Pillan a un septuagenario en Burgos que caminaba con 100 gramos de cocaína y una báscula de precisión

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón de 77 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser descubierto en vía una vía pública cuando portaba 101 gramos de cocaína y una báscula de precisión.

Los hechos ocurrieron días atrás en una céntrica calle de una localidad de La Bureba. Una patrulla observó la presencia de un varón que llamó su atención ya que, daba la impresión, merodeaba sin rumbo por la vía, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Los agentes decidieron acercarse y entrevistarse con él y, a las preguntas que hacía al hombre, éste no pudo arrojar una explicación lógica de qué hacía o a dónde se dirigía, lo que acrecentó las sospechas de los efectivos del Cuerpo, que registraron sus pertenencias y el interior de una bolsa de mano que portaba.

En ella se encontró una báscula de precisión junto con una sustancia en polvo de color blanco, compatible en textura con la cocaína, como más tarde se demostró, que arrojó un peso en báscula superior a los 101 gramos, por lo que fueron aprehendidos; también se encontraron otros elementos para su dosificación.

La cantidad hallada, junto con la presencia de una báscula de precisión y de material para facilitar su dosificación, hacía presumir que su destino era el tráfico de estupefacientes y su venta al por menor, hecho que motivó la detención del implicado y su inmediato traslado a dependencias oficiales.

A continuación, se instruyeron las correspondientes diligencias policiales que ya han sido puestas, junto con el presunto autor, a disposición de los Juzgados de Briviesca.