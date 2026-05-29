Pintores y fotógrafos vuelven el 1 de agosto a los campos de labor de Espirdo (Segovia) en 'Arte en la Naturaleza'

La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez); el coordinador de 'Arte en la Naturaleza', Christian Martín; y la concejal de Cultura de Espirdo, Eva María Zorzo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio segoviano de Espirdo acogerá el sábado 1 de agosto la decimoséptima edición de 'Arte en la Naturaleza', iniciativa que convierte los campos de labor que rodean esta localidad en el escenario donde pintores y fotógrafos pueden desarrollar su arte al aire libre.

La Diputación ha renovado su respaldo al evento con una aportación de 4.000 euros y la implicación de su marca agroalimentaria, Alimentos de Segovia, según ha manifestado la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, que ha presentado la edición 2026 del certamen.

La diputada ha destacado "el nivel y la calidad plástica que cada año deja esta jornada, que demuestra que el entorno rural puede ser el escenario idóneo para la faceta creativa, y la convivencia en armonía alrededor de la innovación".

Por su parte, el coordinador de la actividad, el artista segoviano Christian Hugo Martín, ha detallado los aspectos técnicos y económicos de la convocatoria. Como en años anteriores, los participantes en la sección pictórica dispondrán de lienzos de 152x120 centímetros, que colocarán sobre las balas de paja que forman parte del paisaje rural de los campos de Espirdo en esas fechas, una vez recogido el grano.

Las grandes balas de paja sirven de caballetes a los pintores, que trabajan durante la jornada, en un desafío al sol y el calor, con los campos ralos y la sierra como fondo escénico. Para esta modalidad, Martín ha confirmado premios de 650, 400 y 300 euros. El cupo de participantes se limita a 40 artistas, para poder atender la necesidad de material y sitio de los asistentes.

INSTANTÁNEAS DE LA JORNADA

Por su parte, el concurso fotográfico se desarrolla durante la jornada en la que los fotógrafos han de plasmar su vivencia junto a los pintores, y en el mismo escenario. Para los ganadores habrá premios de 300, 200 y 150 euros. En esta modalidad no hay cupo de participantes, pero se requiere, como en la anterior, inscripción previa.

Las bases del certamen y los formularios de inscripción se encuentran en la web del Ayuntamiento de Espirdo, en la dirección www.espirdo.es.

La jornada ofrece un programa que comienza a las 9.30 horas, con la recepción de artistas y el inicio de su trabajo. A las 10.30 horas está prevista la visita de la Fundación Personas, cuyos integrantes elaborarán una obra de forma conjunta. El concurso infantil de pintura comenzará a las 12.00 horas en una zona habilitada específicamente para ello, y las 18.00 horas se han establecido como hora límite para la entrega de trabajos en todas las categorías de edad.

A partir de entonces, la tarde será para los actos de clausura. Tras la deliberación del jurado, la entrega de premios se ha fijado para las 20.00 horas, seguida por el concierto de Azul Zuloaga.

La programación concluirá con una exposición nocturna a partir de las 21.30 horas, con la iluminación de la era a modo de galería de arte al aire libre, una propuesta que se ha consolidado como uno de los elementos más singulares del certamen.