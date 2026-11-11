Un piquete formado por varios cientos de personas recorre las calles del centro de Valladolid sin incidentes

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y Óscar Lobo, en el piquete que ha recorrido el centro de la ciudad este miércoles. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas han recorrido en la mañana de este miércoles las calles del centro de Valladolid para informar sobre los motivos de la Huelga General convocada por los sindicatos este 11 de noviembre, sin incidentes reseñables y con parada ante el edificio en el que se encuentra la sede de Vox, donde han coreado "Abascal, hijo de puta".

Desde las 10.00 horas, cuando se han reunido los integrantes de los sindicatos en la plaza de Madrid, donde se ubican las sedes de UGT y Comisiones Obreras, el piquete ha iniciado el recorrido por la calle Duque de la Victoria hasta la plaza de Fuente Dorada, donde han coincidido con las personas que han acudido a la convocatoria de manifestación del Sindicato de Vivienda y otras organizaciones juveniles.

El recorrido del piquete ha provocados cortes de tráfico puntuales durante unos minutos en calles como Gamazo, Duque de la Victoria y Miguel Íscar en una jornada de Huelga en defensa del derecho a la Vivienda, con reclamaciones laborales también como el incremento de los salarios o el desbloqueo de negociaciones colectivas.

Tras la salida de éstos en dirección a la calle Pasión, el piquete de los sindicatos mayoritarios ha recorrido la calle Santiago mientras trabajadores de la empresa de iluminación Ximénez instalaban los arcos de la decoración navideña, que se inaugurará en dos semanas.

A su paso, han colocado pegatinas y carteles en algunos de los negocios, de los cuales la práctica totalidad se encontraba abierto. Sólo alguno de ellos, como Primor, ha optado por bajar la persiana al paso del piquete, cuyos miembros tenían que transitar por los laterales de esta calle peatonal debido a que el centro de ella se encuentra acordonado para los trabajos de la empresa de iluminación.

Al llegar al número 16 de la calle Santiago, donde se encuentra la sede provincial de Vox, la marcha se ha detenido unos minutos y han coreado "Abascal, hijo de puta", en referencia al líder de la formación, Santiago Abascal.

Además, se han escuchado otras consignas como "hoy no se trabaja, hoy no se consume", "no nos mires, únete", "sube la leche, sube el pan, y los salarios ¿donde están?" y "hacía falta ya una huelga general".

Tras pasar por la plaza de Zorrilla, en su marcha han ocupado la calzada de Miguel Íscar, donde se ubican varias empresas inmobiliarias en cuyos escaparates también han colocado pegatinas de llamamiento a la huelga.

Este recorrido matinal ha finalizado de nuevo en la plaza de Madrid, junto a las sedes sindicales.