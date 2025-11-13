El plan de Atención a la Mujer, la gestión electrónica de la prestación ortoprotésica y tarjeta virtual, en 2026

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad implentará a partir del próximo año dos programas de específicos dentro del Plan Integral de Atención a la Mujer, la gestión electrónica de la prestación ortoprotésica y la tarjeta virtual.

Apoyado en el proyecto de presupuestos, el titular del departamento, Alejandro Vázquez, ha detallado durante su intervención en la Comisión de Hacienda de las Cortes que Sanidad implantará en el próximo ejercicio un Plan Integral de Atención a la Mujer, con la puesta en funcionamiento de dos programas específicos de promoción de la salud, que, según ha apuntado, son 'Mujer activa 50+' y 'Mujer activa 70+', con contenidos "específicos y un abordaje de las necesidades más prevalentes de los 50 años en adelante, así como una atención específica a las mujeres cuidadoras".

En este contexto, también ha asegurado que mantendrá la implicación del paciente en sus cuidados, a través del programa de Paciente Activo, sumando a los de Diabetes tipo II y EPOC, ya implantados o el Programa en Insuficiencia Cardiaca. "Y a través de la Escuela de Pacientes, que cuenta con un nuevo portal web, seguiremos facilitando el acceso a información y recursos sobre salud", ha apostillado.

Otras de las novedades citadas por Vázquez durante su casi hora y media de intervención, es la puesta en marcha del "aplicativo Parecyl", un sistema de gestión electrónica integral de la prestación ortoprotésica, que "facilitará el acceso de los pacientes al material ortoprotésico prescrito sin que tengan que adelantar su importe".

En este punto, ha apuntado que se consolidará la incorporación al sistema de Receta Electrónica (Recyl), en los casos en que hayan optado por la asistencia sanitaria con Sacyl, a los pacientes de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), colectivo que se viene a sumar al del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) integrado en 2024.

"Y en 2026 continuaremos trabajando en esta línea de mejora de la accesibilidad, para lo que, como novedad, vamos a implantar la tarjeta sanitaria virtual, también vamos a potenciar la tramitación electrónica y a realizar un plan formativo a los usuarios de Sacyl para facilitarles el uso tecnológico, multimedia e informático de los recursos", ha añadido Alejandro Vázquez.

Por último, ha avanzado que durante 2026 se aprobarán nuevos planes de Cuidados Paliativos, y de Atención al Paciente Oncológico en Castilla y León, sin entrar en detalles de en qué consistirá ninguno de los dos, que se integran en la estrategia de la Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación que contará con un presupuesto de casi 14 millones de euros.