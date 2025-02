Plataforma por el Soterramiento critica una estación de 250 millones cuyo sobrecoste permitiría enterrar 3 km de vía

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha tildado de "faraónica", "innecesaria" y "armatoste" la nueva estación, en superficie y con un coste de unos 250 millones de euros, proyectada en la capital por el Ministerio de Transportes que dirige el vallisoletano y exalcalde, Óscar Puente, y sostiene que con parte de ese sobrecoste, respecto del proyecto inicial presupuestado en 70 millones, podrían enterrarse tres kilómetros de los cinco y medio de vía que dividen en dos la ciudad y suponen un auténtico "muro".

Es el planteamiento que responsables del citado colectivo, Alfonso Peña, José Luis Lara y Cecilio Vadillo, han expuesto este martes ante el anuncio de Puente de presentar el próximo día 17 de febrero en Valladolid el nuevo proyecto de la estación de tren que, como así coinciden, responde únicamente al objetivo del exregidor vallisoletano de, en palabras del primero de ellos, "dar cristiana sepultura" al demandado soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad.

Esta misma postura es la que la plataforma tratará de hacer valer el próximo día 10 de febrero durante la concentración que ya ha anunciado ante la Estación Valladolid Campo Grande, coincidiendo con la reunión que ese día celebrará en dichas instalaciones el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad. La movilización, se quejan los responsables del colectivo, no será ante las puertas del inmueble porque la Subdelegación del Gobierno ha limitado la misma a la calle Recondo.

Para la plataforma la futura estación proyectada por el Ministerio de Transportes ha sido "sobredimensionada", no responde a las actuales necesidades del servicio y "no soluciona el problema del muro" que las vías provoca en la ciudad, ha denunciado Alfonso Peña, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que en su día, en el convenio de 2017, se contemplaban unas instalaciones presupuestadas en 70 millones, en lugar de los 250-300 actuales, con lo que ha reiterado que ese sobrecoste previsto bastaría para soterrar inicialmente tres kilómetros de los cinco y medio de vía que dividen la capital.

Peña ha responsabilizado directamente a Puente de renunciar al proyecto de soterramiento, actitud que, según añade, contrasta cuando "presume" en otros foros del enterramiento de vías acometido en Murcia, Almería, País Vasco y Galicia. "Qué pasa en Valladolid para que todo su empeño sea dar cristiana sepultura al proyecto del soterramiento", ha preguntado Alfonso Peña.

En la misma línea, el exconcejal socialista José Luis Lara justifica el carácter "faraónico" de la nueva estación en el hecho de que en una ciudad como Murcia, con 400.000 habitantes, 100.000 más que en Valladolid, se ha acometido una instalación de Alta Velocidad "mucho menos armatoste", por la que atraviesa trenes de pasajeros y mercancías, con un presupuesto de poco más de 60 millones, en lugar de los casi 300 que costará la vallisoletana.

"ENÉSIMO CUENTO CHINO" DEL MINISTERIO

Pero además, y con respecto al supuesto carácter de "estación nodo en el Noroeste" aludido por el Ministerio de Transportes para defender el alto coste de las obras en Valladolid, Lara discrepa abiertamente al entender que la capital tuvo en su día esa importancia que perdió con el cierre de la línea de Ariza y que sí conservan las estaciones de Medina del Campo y Venta de Baños, de ahí que, como así explica, la capital del Pisuerga ha quedado hoy relegada a "circulaciones de paso" hacía Asturias, Cantabria y País Vasco, a lo que ha sumado el tren Alvia diario que la atraviesa desde Salamanca con destino Barcelona.

"Esas proyecciones de circulación que nos dan no tienen ninguna base, son el enésimo cuento chino del Ministerio. Esa estación pretende matar el soterramiento y servirá tan solo para que el ministro se cuelgue la medalla", ha denunciado Lara.

Por su parte, el también integrante de la plataforma y exsubdelegado del Gobierno socialista, Cecilio Vadillo, ha resumido el objetivo del colectivo en contar con una estación digna y soterrada, no en superficie, conforme al proyecto integral largamente acariciado en los últimos años y de acuerdo a como se ha hecho en Murcia y como se ha iniciado en Lorca.

"El coste inicial de la estación era de 70 millones y ahora, de la noche a la mañana y cuando nos decían que no había dinero, se nos dice que va a costar 250 millones de euros, un proyecto que no va a eliminar los muros de más de cinco kilómetros que dividen la ciudad y dejan al otro lado a más de 90.000 ciudadanos", se queja Vadillo, quien rechaza problemas económicos para acometer el enterramiento de las vías y achaca la renuncia al mismo en la posición de resentimiento y rencor de este ministro que al llegar al Ministerio se propuso que Valladolid no tuviera soterramiento, y para eso está trabajando de manera permanente", al tiempo que le ha acusado de tener una "actitud cobarde" por negarse en los últimos a debatir con el colectivo.