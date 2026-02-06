Plataformas se movilizarán en Valladolid para frenar deterioro del sistema y la privatización encubierta de la sanidad

Enrique Arrieta, Susana Simón y Juan Antonio Ayllón, durante la rueda de prensa de hoy de las plataformas de sanidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Feb.

Más de una quincena de plataformas han convocado una concentración el próximo 21 de febrero en Valladolid para "frenar el deterioro" del sistema sanitario público y su "privatización encubierta", así como para denunciar la mala gestión de sus responsables y la "manipulación" que hacen de las listas de espera con "42.000 personas sin contabilizar, casi la mitad en la Gerencia de Salamanca".

"Nos lo jugamos todo. Defender una Sanidad Pública digna y de calidad no es una opción, es una necesidad vital. Implicarse en ello demuestra una comprensión clara de nuestro bienestar colectivo. Cualquier postura que ignore esta realidad equivale a eludir la responsabilidad que tenemos de actuar para mejorarla", ha señalado la representante de la plataforma de Valladolid, Susana Simón en una rueda de prensa en la que también han intervenido los representantes de los colectivos de Segovia y Burgos, Enrique Arrieta y Juan Antonio Ayllón, respectivamente.

Las plataformas se concentrarán a las 12.30 horas en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana bajo el lema 'Defendamos la sanidad pública, paremos su destrucción, nos va la vida en ello' en lo que consideran una muestra de "organización y compromiso colectivo", que finalizará en la Consejería. "Se están organizando autobuses desde diversas localidades y comarcas de Castilla y León para facilitar el desplazamiento y la asistencia a esta cita. Queremos que esta movilización refleje la voz amplia y diversa de nuestro territorio, unida en la defensa de un bien común", ha detallado Susana Simón.

Los motivos, ha relatado, se resumen en la situación de "alarma" en el estado de los servicios públicos y "muy especialmente" el sistema sanitario. "Este deterioro afecta a toda la población. Y ojo, porque hay quien cree que con un seguro privado puede librarse. Esa es una falsificación dañosa. La sanidad privada puede parecer, si te la puedes pagar, útil para pequeñas consultas. Pero ante un problema grave no tiene la menor eficacia. Además, es inalcanzable económicamente para la mayoría. Solo hay que ver el paradigma de la sanidad privada, que es Estados Unidos", ha advertido.

De ahí que haya insistido en que defender la sanidad pública "no es ideología, es inteligencia colectiva y pura necesidad para la inmensa mayoría de la sociedad".

En este contexto, ha calificado de "inhumanas" las listas de espera y que "detrás de esos números hay personas". Una situación que ha achacado a la "incapacidad" de los gestores que genera "sufrimiento para la población".

"En las ciudades los centros de salud están saturados, algunos centros de especialidades cerrados. Y en los pueblos se sufre la despoblación que parece que es planificada. Nuestros pueblos no tienen médico, pero que no falta una macrogranja o una gran planta de biometano. Nos roban los servicios y encima nos imponen la contaminación", ha abundado para poner el foco también en la "privatización encubierta y mercantilización de la salud".

AP Y LISTAS DE ESPERA

Enrique Arrieta, médico de cabecera, se ha centrado en los "problemas" que tiene la Atención Primaria en la Comunidad y cuyos inicios sitúa en "los recortes de 2012" y luego la pandemia "acabó de darle la puntilla".

En este contexto, ha denunciado la "insuficiente cobertura de plazas", con una distribución "irregular", "procesos de estabilización" que no solucionan los problemas al "no renovar plazas". Además ha alertado de que se están cubriendo puestos con médicos --entre 200 y 300 ha cifrado-- sin especialización.

Todo ello, derivado a su juicio, de la falta de financiación. Arrieta ha recordado que ahora mismo la inversión en este área supone el 17 por ciento del gasto sanitario, "muy por debajo" de las recomendaciones de los organismos internacionales que lo sitúan en el 25 por ciento. "El compromiso por parte de la Consejería era llegar al 20 por ciento este año, algo de lo que dudamos mucho en una comunidad sin presupuestos y en año electoral", ha zanjado.

Por último, Ayllón se ha detenido en las listas de espera para denunciar su "manipulación" a través de "procesos maquiavélicos". En este sentido, ha denunciado que la Consejería no ofrezca datos de la espera en la Atención Primaria, con esperas de "hasta 15 días" en determinadas áreas y donde hasta "250.000 ciudadanos" no tienen asignado un "médico de cabecera estable o con formación específica".

El representante de la plataforma de Burgos ha insistido en que las cifras que ofrece la Gerencia Regional tanto en especialidades como en intervenciones quirúrgicas "son falsas". "¿Cómo lo hacen? Hacen desaparecer a los pacientes, los tienen sin cita y no los contabilizan", ha explicado para cifrar en 42.000 las personas que se encuentran en esa situación, "cerca de 20.000" pertenecen a una Gerencia, ha señalado, que dice "no tener lista de espera, como es la de Salamanca".

Además, Ayllón ha denunciado que, a la hora de operarse, una persona que decide rechazar ser intervenido en una clínica privada a través de los conciertos que desarrolla la Junta espera "casi tres veces más" que la que accede a ello.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Susana Simón por último ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Valladolid para que responda a su petición de "aspectos clave" como el estrado, la toma de luz, la definición de los puntos de llegada y recogida de los autobuses. "A día de hoy aún no hemos obtenido respuesta. Confiamos en que a través de la atención que brindan medios, la Administración vea la obligación de atender nuestra solicitud y darnos una respuesta afirmativa a la mayor brevedad, por el interés general y el correcto desarrollo de esta jornada", ha finalizado.