Pleno de Diputación de Salamanca aprueba el Plan Bienal de Cooperación con 35 millones e inversión mínima de 36.000

Pleno de mayo de la Diputación Provincial de Salamanca. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado definitivamente por unanimidad este jueves el Plan de Cooperación Económica a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el bienio 2026-2027, que contempla una inversión de 35.002.704,00 euros destinada a los 361 ayuntamientos de la provincia.

La Diputación aportará 30,58 millones de euros, mientras que los ayuntamientos asumirán una financiación conjunta de 4,42 millones de euros.

La distribución de la aportación provincial reserva 8.712.068,46 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes y 21.870.601,28 euros para los pueblos que superan dicha cifra. Además, se garantiza una inversión mínima de 36.000 euros en cada municipio durante el bienio, tal y como ha subrayado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

De los 361 ayuntamientos incluidos en el Plan, 318 consistorios ejecutarán directamente 522 de las 568 obras previstas, mientras que los 43 municipios restantes han delegado en la Diputación la contratación de las 46 actuaciones correspondientes.

Asimismo, la institución provincia asumirá, al margen de las cantidades asignadas a cada ayuntamiento, el coste de la asistencia técnica necesaria para la redacción y dirección de los proyectos de obra, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros.

En cuanto a la tipología de las actuaciones previstas, el Plan recoge un total de 72 modalidades de inversión vinculadas principalmente al ciclo hidráulico, urbanización, servicios municipales, comunicaciones y patrimonio histórico-artístico.