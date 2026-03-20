El Pleno de la Diputación de Zamora aprueba un plan de inversiones por valor de siete millones

ZAMORA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado este viernes un plan de inversiones por valor de siete millones, por lo que se ha dado luz verde a las modificaciones presupuestarias pertinentes que permitirán financiar el Plan Montel, partidas para la compra de obras de arte, el Camino del Lobo, el consultorio médico de Fermoselle, partidas turísticas u obras para el abastecimiento de agua y para la llegada de la señal de la TDT allí donde ahora hay dificultades.

En ese marco, el presidente provincial, Javier Faúndez Domínguez, ha subrayado el músculo financiero de la institución, que pone ahora sobre la mesa siete millones en el presupuesto "más inversor de la historia". Menos ánimo han mostrado los miembros de la oposición. "Estas inversiones podrían estar en los presupuestos de la Diputación y no aquí", ha asegurado la portavoz del PSOE, Sandra Veleda, que ha calificado el conjunto del plan como un "totum revolutum" en el que hay cuestiones "variopintas".

El plan, votado en cuatro puntos y que ha contado "por coherencia" con el voto a favor del PSOE, "incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, genera desequilibrio entre los pueblos" por las subvenciones nominativas y cuenta con "reparos de la intervención", según Veleda, que ha acusado al equipo de Gobierno de "convertir en ordinario lo extraordinario".

Desde el PP, tanto Javier Faúndez como el portavoz, Víctor López de la Parte, han defendido la pertinencia de este plan. "Lo que queremos es ayudar a la provincia, sin complejos. Si tenemos que hacer un depósito en El Perdigón, un puente en Manzanal de Arriba, alumbrados en los pueblos, una ampliación del cementerio de La Bóveda de Toro o un consultorio en Fermoselle, lo hacemos", ha recalcado el máximo mandatario de la institución.

En la sesión de este viernes, los diputados han aprobado también la subida de sueldo para los cargos públicos de la Diputación de Zamora y para los representantes públicos con liberaciones o medias liberaciones, cuestión que tiene que pasar por el Pleno. A partir de ahora, el salario bruto del presidente será de 67.897 euros, el de los vicepresidentes de 51.900, el de los portavoces llegará a los 40.000 y el de los diputados liberados a media jornada, de 20.239 euros.

Sobre esta cuestión, Sandra Veleda ha asegurado que estas cantidades están a la cola de las diputaciones del país y que, mientras en otras provincias todo el Pleno está liberado, aquí no es la norma. "Animo a abordar un debate del Reglamento Interno para tratar estas cuestiones", ha zanjado la portavoz socialista.