El pleno municipal de Segovia abordará el día 30 mociones sobre el solar del antiguo regimiento y la prioridad nacional

SEGOVIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia celebrará el jueves 30 de abril su pleno ordinario con un orden del día en el que figuran las mociones presentadas por los cinco grupos de la oposición con la recuperación de la participación ciudadana, el solar del antiguo regimiento como ubicación de vivienda protegida y la prioridad nacional en el acceso a ayudas, servicios públicos y vivienda como asuntos más llamativos.

El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz Clara Martín, califica como "retroceso" el modelo participativo del actual mandato y recuerda que durante sus gobiernos municipales se pusieron en marcha instrumentos como la Escuela de Participación y los Presupuestos Participativos, que consideran desactivados.

Su moción apunta también a la gestión de las subvenciones a las asociaciones vecinales como principal foco de tensión, al señalar que los cambios en los procedimientos no han venido acompañados del apoyo técnico necesario, lo que ha situado a algunos colectivos ante la posibilidad de devolver ayudas ya percibidas.

El PSOE propone reactivar el Consejo de Participación Ciudadana, retomar los Presupuestos Participativos y establecer un proceso urgente de acompañamiento técnico en materia de subvenciones.

Por su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos defenderá una moción para la instalación progresiva de aseos públicos en distintos puntos de la ciudad. La portavoz Noemí Otero ha calificado la propuesta de "muy concreta, pero muy necesaria" ante lo que considera una carencia evidente en un servicio básico.

La iniciativa contempla ubicaciones en la avenida del Acueducto, el entorno del Alcázar, el barrio de Santa Eulalia y zonas verdes como la Alameda del Parral o el Lago Dámaso Alonso, con equipamientos accesibles, gratuitos y compatibles con el entorno patrimonial, a un coste estimado de entre 40.000 y 60.000 euros por unidad. Ciudadanos ha anunciado además su apoyo condicionado a la ordenanza de visitas guiadas, con la exigencia de que entre en vigor en noviembre de 2026, y ha reclamado la convocatoria inmediata de la Mesa de Tasas.

SOLAR EN CORONEL REXACH

Por otra parte, Izquierda Unida centra su moción en el futuro del solar del antiguo regimiento, en la calle Coronel Rexach. El grupo recuerda que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada en 2022 -con el respaldo de la mayoría absoluta de la corporación, incluido el PP- prevé la construcción de 127 viviendas, 57 de ellas protegidas y de carácter municipal, además de un equipamiento público de 5.000 metros cuadrados y zonas verdes.

IU critica que el equipo de gobierno priorice un aparcamiento para autobuses en esa parcela frente a la necesidad de vivienda asequible y advierte de que cualquier cambio de usos exigiría una nueva revisión del PGOU que llevaría años. La moción reclama además que las 70 viviendas correspondientes al Ministerio de Defensa tengan carácter íntegramente protegido.

El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha optado por cuestionar la propia ordenanza de visitas turísticas. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha señalado que la normativa se ha elaborado "sin margen real de diálogo" y considera que la propuesta de la nueva ordenanza para limitar los grupos a 30 personas no reducirá la presión turística, sino que la fragmentará en más recorridos simultáneos.

La coalición también ha criticado que el texto no regule la competencia desleal entre guías turísticos y que refuerce la posición de grandes plataformas de intermediación como Civitatis. San Juan ha anunciado asimismo que pedirá explicaciones al equipo de gobierno por su actuación ante las fiestas celebradas en cuevas del entorno natural vinculadas a estudiantes de la IE University, reclamando que las ordenanzas de convivencia se apliquen "sin miramientos ni privilegios".

Por último, el Grupo Municipal VOX, con su portavoz Esther Núñez, plantea instar al Gobierno de España a establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda, así como a repatriar a los inmigrantes en situación irregular.

La moción incluye también solicitar a las Cortes de Castilla y León que garanticen esa prioridad en materia de vivienda protegida y bonificaciones fiscales, y pide la revisión y derogación del Real Decreto 316/2026, que modifica el reglamento de extranjería para regularizar a inmigrantes en situación ilegal, así como del Real Decreto 180/2026, que extiende la atención sanitaria pública a personas extranjeras sin residencia legal. El texto reclama además que las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social queden reservadas a los ciudadanos españoles.