Podemos pide a la Junta que legisle para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas a las familias

Publicado 13/11/2018 19:06:43 CET

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Podemos Félix Díez Romero ha pedido este martes a la Junta de Castilla y León que legisle para que los bancos devuelvan a las familias con efecto retroactivo el dinero que deben por el cobro del impuesto de las hipotecas y que ha cifrado en una media de 3.000 euros por familia.

Sin embargo, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha cargado contra la "demagogia barata" y contra la "pura ignorancia" del Grupo Podemos por pedir a la Junta que regule una materia que no puede llevar a cabo.

"No me pida a mi lo que la Junta no puede hacer", ha aclarado Del Olmo a Díez Romero al que ha recordado que, a día de hoy, el Gobierno de Castilla y León sigue sin conocer el decreto del Gobierno sobre el impuesto de las hipotecas. "Ya me lo pasará, con tantos papeles que nos pasan", ha ironizado Del Olmo tras ver cómo el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha entregado otra documentación al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras su cara a cara.

Dicho esto, Del Olmo se ha mostrado preocupada en analizar ahora la fórmula para evitar que los bancos, que son el nuevo sujeto pasivo del impuesto, no se beneficien de los tipos reducidos que sí ha aplicado la comunidad autónoma de Castilla y León a colectivos como los jóvenes, las familias numerosas, las personas discapacitadas o las viviendas protegidas, además de las empresas que han puesto un centro de trabajo en la región.