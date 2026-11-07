La Policía alerta del aumento de robos de cuentas de WhatsApp con casi 600 denuncias en CyL y avisa de nuevas técnicas

La Policía Nacional alerta del aumento de robos de cuentas de WhatsApp con casi 600 denuncias en CyL y avisa de nuevas técnicas - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado del incremento de robos y suplantaciones de cuentas de WhatsApp en Castilla y León, donde se han registrado cerca de 600 denuncias relacionadas con este tipo de delitos en lo que va de año, con un aumento significativo de los casos desde el pasado mes de julio en todas las provincias de la Comunidad.

Los delincuentes utilizan diferentes técnicas para hacerse con el control de las cuentas y, una vez conseguido, contactan con familiares y amigos de las víctimas para solicitarles dinero de forma urgente, generalmente mediante Bizum.

Las peticiones incluyen excusas para no mantener una conversación telefónica y facilitan números de teléfono distintos a los habituales, de modo que los destinatarios pueden llegar a creer que realmente están hablando con su contacto.

Entre los métodos detectados figura la ingeniería social, así como el uso de grupos de WhatsApp multitudinarios, llamadas y SMS suplantados.

La Policía también ha advertido de ataques que explotan vulnerabilidades de sistemas operativos antiguos de teléfonos Android o iOS y que pueden permitir la suplantación de una cuenta sin que su titular sea consciente de que ha perdido el control.

En estos casos, los mensajes fraudulentos pueden aparecer únicamente en los chats de los contactos, mientras que la víctima no observa ninguna actividad anómala en su propia aplicación.

Otra de las técnicas detectadas parte de un mensaje aparentemente enviado por un contacto conocido que invita a pulsar un enlace, por ejemplo, para apoyar a un familiar en un concurso.

En realidad, el mensaje procede de una cuenta que previamente ha sido comprometida y, al acceder al enlace, la nueva víctima puede facilitar a los delincuentes el control de su propia cuenta, que posteriormente utilizan para repetir el mismo procedimiento con todos sus contactos, haciendo que el número de afectados crezca de forma exponencial.

Ante este incremento, la Policía Nacional recomienda desconfiar de cualquier petición urgente e inesperada de dinero y comprobarla mediante una llamada o un canal distinto al propio WhatsApp.

También aconseja activar la verificación en dos pasos con un PIN de seis dígitos, evitar la descarga automática de archivos, mantener actualizado tanto el sistema operativo como WhatsApp y revisar los dispositivos vinculados a la cuenta.

Si se sospecha de un robo o suplantación, recomienda cerrar las sesiones desconocidas, avisar a los contactos por otros canales, conservar los mensajes y capturas y denunciar inmediatamente los hechos.