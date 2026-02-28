La Policía Local de León pondrá en marcha un dispositivo especial por el Cultural - Las Palmas de este domingo

LEÓN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha diseñado un dispositivo especial de vigilancia, seguridad y regulación del tráfico con motivo del partido entre la Cultural y Deportiva Leonesa y la U.D. Las Palmas que se va a celebrar este domingo, 1 de marzo, a las 18.30 horas.

El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y minimizar el impacto en la movilidad urbana, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este dispositivo incluye un acompañamiento de los aficionados locales que va comenzar a las 17.30 horas en la calle Santos Olivera, tramo comprendido entre la calle Maestro Nicolás y la avenida Fernández Ladreda.

El itinerario previsto pasará por la calle Santos Olivera, avenida Fernández Ladreda, glorieta de la plaza de Toros, avenida Fernández Ladreda (paso por el puente sobre avenida Sáenz de Miera), avenida Ingeniero Sáez de Miera y acceso final por la zona sur del Estadio Reino de León.