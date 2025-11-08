La Policía Nacional esclarece siete robos en coches en Valladolid

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han esclarecido siete robos con fuerza en interior de vehículos cometidos el pasado mes de septiembre en la capital vallisoletana, hechos que habrían sido cometidos por un joven que acumulaba 26 detenciones desde noviembre de 2024.

Los hechos habían sido denunciados en dependencias policiales por las víctimas y habían sido puestos en conocimiento del Grupo II de la Comisaría de Distrito de Valladolid Delicias, especializado en la investigación de robos con fuerza.

El modus operandi del presunto autor era similar en los robos, ya que fracturaba las ventanillas traseras para acceder al interior del vehículo y llevarse los enseres que le resultaran interesantes.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para determinar la identidad del presunto autor que permitieron imputar los siete robos a un hombre que ya fue detenido el pasado 20 de septiembre.

Al hombre en esa ocasión se le imputaron tres robos con fuerza en interior de vehículo, si bien días antes también había sido detenido por otros ocho robos también en interior de vehículos.

Cuando el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial en esa última ocasión, se determinó su ingreso en prisión inmediato, donde permanece a día de hoy.

El presunto autor es un joven al que le constan 26 antecedentes por detenciones policiales, todos cometidos desde noviembre de 2024. Los investigadores del Grupo II han determinado plenamente su autoría de estos otros siete robos en interior de vehículo, relacionándolo directamente por marco de tiempo, modus operandi, localización geográfica de los hechos cometidos, así como por otros parámetros de la investigación policial.

Las diligencias policiales han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial y se han dado por esclarecidos los hechos denunciados y finalizada la investigación