La Policía Nacional frustra un intento de robo en una peluquería de León capital de madrugada

Imagen de los daños producidos en la puerta de la peluquería en la que se ha producido la detención, en León capital. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de León han detenido esta madrugada a un individuo que fue sorprendido en el interior de una peluquería en la capital leonesa a la que había accedido tras fracturar el cristal de la puerta de entrada para, presuntamente, perpretar un robo.

Los hechos ocurrieron a las 3.10 horas de este jueves, cuando un vecino alertó a la Sala CIMACC 091 al escuchar el ruido de cristales rotos procedente de un establecimiento cercano en la Avenida Fernández Ladreda.

De inmediato las patrullas en servicio en vehículos rotulados fueron comisionadas al lugar por la Sala de Operaciones. A su llegada los agentes observaron la puerta principal de la peluquería con el cristal violentado y fracturado y un baldosín debajo del dintel de la misma, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los agentes policiales, tras asegurar el perímetro, accedieron al interior del local, donde sorprendieron a un individuo agazapado tras el mostrador. El sospechoso fue detenido en ese mismo momento como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

La Policía Nacional, una vez asegurado el lugar de los hechos con cinta policial, contactó con el propietario del establecimiento, informándole de lo ocurrido y garantizando la preservación de la escena hasta su llegada. Posteriormente, los agentes abandonaron el lugar tras finalizar las diligencias iniciales.

La colaboración ciudadana y la eficacia de las patrullas permitieron evitar la consumación del robo y la posible huida del autor. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de León y posteriormente ha quedado en libertad.