La policía de Valladolid detiene a uno de los autores de un robo de 4.000 euros en un bar de Campo Grande. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de ocio, donde, junto con otra persona aún no interceptada, se llevó la máquina registradora con 4.000 euros en su interior, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Sobre las 08.30 horas del día 13 de junio, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a la zona del Campo Grande, donde la central de alarmas informaba de la posible presencia de dos personas en el interior de un bar.

Personados en el lugar, los agentes realizaron una inspección exterior del establecimiento y de sus inmediaciones, sin apreciar inicialmente signos de forzamiento en los accesos visibles. Tras la llegada de la propietaria, los agentes accedieron al interior del local, donde comprobaron que la ventana corredera que da acceso al patio interior de la finca podía haber sido utilizada como vía de entrada por los autores.

Durante la inspección interior, los agentes observaron que la máquina tragaperras presentaba daños en el frontal y que la máquina registradora había sido sustraída, junto con su contenido, que la propietaria estimó en unos 4.000 euros.

Los agentes continuaron la inspección y, tras acceder al portal y posteriormente al patio interior, confirmaron que la ventana que comunica con la cocina del bar habría sido utilizada como vía de acceso por los autores.

En presencia de la víctima, los agentes visualizaron las imágenes del circuito cerrado de televisión, donde se apreciaba la dinámica delictiva cometida por dos individuos. Con esta información, los agentes iniciaron una batida por las inmediaciones para localizar a los presuntos autores. Minutos después, un indicativo policial detectó la presencia de un varón cuyas características físicas coincidían con uno de los individuos observados en las grabaciones.

Durante la intervención, los agentes observaron cómo el sospechoso arrojaba al suelo cuatro ganzúas y tres espadines, que fueron intervenidos además de un patinete, una mochila, tres guantes, una llave inglesa grande, una mediana y una llave fija con cinta aislante, tres destornilladores, dos 'micas', dos linternas, y una micro cámara con latiguillo extensible.

El varón fue identificado, cacheado y detenido como presunto autor del robo con fuerza, tras lo cual fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyó el correspondiente atestado policial. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

Las gestiones continúan para localizar al segundo autor de los hechos.