La policía de Valladolid imputa al pirómano de contenedores un total de 19, tras los ocho últimos investigados

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional imputan la quema de un total de diecinueve contenedores de papel en diversas calles de Valladolid al varón detenido hace unos días, tras los once iniciales a los que ahora le suma otros ocho que han seguido el mismo patrón y las mismas franjas horarias, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los primeros contenedores que fueron pasto de las llamas se encontraban ubicados en Arca Real, Embajadores, Transición, Botijas, Paseo Juan Carlos I y Caamaño, aunque la investigación, desarrollada por el Grupo I de la Comisaría de Valladolid-Delicias, ha permitido relacionar estos hechos con varios incendios de recipientes de papel registrados en el barrio de La Rubia entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

Todos ellos presentaban un patrón común: se producían en una franja horaria muy concreta, entre las 05.00 y las 06.00 horas, coincidiendo con los incendios ahora esclarecidos. Tras constatar esta coincidencia, los agentes realizaron diversas gestiones para determinar si la autoría de los incendios ocurridos en La Rubia guardaba relación con los hechos investigados.

Entre los episodios registrados se incluyen tres incendios de manera casi simultánea el 26 de noviembre en Carretera Rueda, 1, y en los números 111 y 135 del Paseo Zorrilla; dos nuevos incendios el 1 de diciembre, uno en Carretera Rueda, 1, y otro en la calle Mota, esquina con Paseo Zorrilla; así como un incendio de contenedor en Carretera Rueda, 1, el 5 de diciembre.

AFECTADA LA TERRAZA DE UN RESTAURANTE

A estos se suman el incendio de un contenedor en el número 131 del Paseo Zorrilla el 8 de diciembre y otro más en Carretera Rueda, 1, el día 19 del mismo mes. En el caso del contenedor incendiado en Paseo Zorrilla, 131, las llamas alcanzaron la terraza de un restaurante próximo, ocasionando daños en su mobiliario.

Todos los contenedores afectados son propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. El detenido actuaba siempre siguiendo el mismo procedimiento: se acercaba al contenedor, prendía fuego a unos papeles y los arrojaba al interior. En todas las ocasiones fue necesaria la intervención de los Bomberos, que lograron sofocar las llamas e impedir que vehículos estacionados en las inmediaciones resultaran dañados.