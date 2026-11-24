El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (der), junto al presidente del CES, Enrique Cabero, atiende a los medios antes de mantener una reunión de trabajo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha defendido que el Consejo Económico y Social (CES) es un órgano "muy valorado" por la Junta, al tiempo que ha destacado su preocupación por el aumento de la pobreza y la desigualdad en Castilla y León, según recogen recientes informes de varias entidades o instituciones, que apuntan a que una de cada diez personas en la Comunidad se encuentra en situación de pobreza severa y que casi tres de cada diez niños están en riesgo de pobreza.

En estos términos se ha expresado el dirigente autonómico en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión de trabajo con el presidente del CES, Enrique Cabero, en la que ambos han abordado, entre otras cuestiones, el contenido de los informes sobre pobreza y desigualdad en la Comunidad elaborados por distintas entidades e instituciones, entre ellos el propio órgano consultivo.

El vicepresidente primero ha incidido en que, de acuerdo con este estudio, el índice de pobreza en Castilla y León ha aumentado durante el último año y ha recordado que antes de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se situaba "rondaba el 15 por ciento", mientras que actualmente se encuentra "cerca del 20 por ciento".

"Algo no funciona", ha advertido Pollán, quien ha cuestionado el funcionamiento de determinadas ayudas y ha planteado la necesidad de revisar aquellas prestaciones que no exigen formación ni la respuesta a ofertas de empleo.

En este sentido, ha contrapuesto este modelo con la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, que incorpora requisitos vinculados a la formación y a itinerarios de búsqueda de empleo.

Pollán también ha llamado la atención sobre la situación de los pensionistas y ha señalado que una de cada tres pensiones en Castilla y León no supera el umbral de la pobreza.

Para el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, se trata de una situación especialmente preocupante en el caso de personas que "han cotizado durante toda su vida" y que, pese a ello, no alcanzan ese nivel de ingresos.

En la misma línea, el consejero ha relacionado también estas cifras con las prioridades de la Junta en materia social y ha defendido la decisión del Gobierno autonómico de eliminar las ayudas destinadas a cooperación al desarrollo para dedicar esos recursos a las familias, la infancia y la juventud de Castilla y León.

A este respecto, Pollán ha destacado que el presupuesto de la Junta de Castilla y León es "el más alto de la historia" y ha señalado que dos de cada tres euros se destinan a prestaciones sociales, medidas sociales y bienestar.

PRESUPUESTOS DEL CES

Preguntado por la situación presupuestaria del CES y por el hecho de que se encuentre entre las instituciones que se verían más afectadas por los ajustes, Pollán ha reiterado que se trata de un órgano "muy valorado" por la Junta y ha defendido la importancia del trabajo que desarrolla, entre otras cuestiones a través de informes como el relativo a la pobreza.

No obstante, ha apuntado que los presupuestos son fruto de un acuerdo global del Gobierno autonómico y ha explicado que existen "partidas que se reducen, no sólo en el CES sino también en distintos departamentos de la Administración autonómica".

"El Gobierno de la Junta no tiene ningún problema con el CES", ha afirmado Pollán, quien ha señalado que su presencia en la reunión con Cabero responde precisamente a la voluntad de "valorar" el trabajo de esta institución y de conocer el contenido de su memoria anual.

Preguntado por la aparente contradicción entre encargar al CES trabajos como el informe sobre pobreza y, al mismo tiempo, reducir su financiación, Pollán ha señalado que la persona que haya decidido esa partida presupuestaria deberá explicar los motivos y ha recordado que también dentro de su propia Consejería existen partidas que bajan y otras que suben.

MEDIDAS ESPECÍFICAS CONTRA LA POBREZA

Por su parte, el presidente del CES ha señalado que el crecimiento económico, aunque constituye un factor favorable para combatir la pobreza, "no basta" para erradicarla, por lo que ha reclamado la adopción de políticas y medidas específicas frente al riesgo de pobreza y de exclusión social.

Cabero ha explicado que esta conclusión forma parte del trabajo que desarrolla el CES a partir de informes como los elaborados por la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, y por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), entidades que forman parte del grupo de enlace del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

En este sentido, ha señalado que mientras una situación de recesión económica puede generar de forma automática un aumento de las dificultades de las familias y, por tanto, del riesgo de pobreza, el crecimiento económico no produce necesariamente el efecto contrario.

"El crecimiento es un dato favorable para combatir la pobreza pero es necesaria la adopción de medidas específicas, bien pensadas, planificadas", al tiempo que ha subrayado que la intervención pública es "básica".

Cabero ha situado la pobreza y la exclusión social entre "las enfermedades más graves" que puede padecer el Estado Social y Democrático de Derecho y ha advertido de que su existencia afecta a la propia legitimación de este modelo.

Por ello, ha recalcado que se trata de una cuestión que preocupa especialmente al CES, a las organizaciones que lo integran y al diálogo social y ciudadano que fundamenta la existencia de esta institución en Castilla y León.