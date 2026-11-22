Carlos Pollán este domingo en una visita a León. - VOX CYL

LEÓN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha pedido a los dirigentes del PP "respeto" para los votantes de Vox y ha defendido que votar a Vox es la "verdadera" y "única alternativa" a un gobierno del PSOE.

En una atención a medios en León, Pollán ha rechazado las declaraciones de "ciertos dirigentes" del PP que, a su juicio, "están volviendo a cometer los errores que cometieron en 2023" al "apelar al voto útil", como el expresidente Mariano Rajoy.

"El señor Rajoy, que la pasada semana ha vuelto a apelar al voto útil, un señor Rajoy que cuando fue presidente del gobierno tiró una mayoría absoluta que le habían dado los españoles para tirar abajo todas las políticas dañinas del PSOE y entregó al señor Rodríguez Zapatero el Gobierno de España. Y de aquellos barros del Rodríguez Zapatero los lodos que tenemos ahora mismo", ha criticado.

En este sentido, ha reclamado "respeto" para los votantes de Vox y ha situado a esta formación como "la única alternativa" para que haya un Gobierno en el que no esté Pedro Sánchez ni el PSOE.

"Quiero animar a todos los votantes, a toda la gente que tenga dudas, para decirle que el voto a Vox es el voto que verdaderamente ahora es una alternativa al gobierno del PSOE", ha insistido, para instar a los ciudadanos leoneses a apoyar a su formación, pues Vox se "juega" un diputado con el PSOE en esta provincia.

De este modo, ha recordado que Vox defiende la prioridad nacional como "eje de campaña", así como la remigración, la desregulación y la bajada de impuestos. "Insisto a todos los leoneses y a todos los españoles a que el próximo domingo masivamente acudan a las urnas, que masivamente voten a Vox porque Vox es la única alternativa y la única garantía que tenemos ahora mismo de un cambio de gobierno en España", ha concluido.