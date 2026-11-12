El PP arranca campaña en Valladolid en busca de una "victoria histórica" para "echar al innombrable" Sánchez

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha celebrado este jueves el acto de inicio de campaña en Valladolid para dar inicio a 17 días en los que, como ha subrayado el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, busca una "victoria histórica" para "echar al innombrable Pedro Sánchez", como le ha denominado el número uno en la lista del Senado por esta provincia, Jesús Julio Carnero, y para recuperar una España que "merezca la pena", a juicio de la cabeza de lista al Congreso, María Pardo.

Los dos números uno han estado respaldados en este acto, celebrado a las 18.00 horas en el Espacio La Granja de Valladolid, por Fernández Mañueco y también por el presidente provincial del PP, Conrado Íscar.

Fernández Mañueco ha animado a sus compañeros de partido a trabajar para que Castilla y León sea "pilar esencial" en "la victoria histórica del PP" en la provincia de Valladolid y en la comunidad, para que el país "no sucumba ante Pedro Sánchez" y poderlo poner "una vez más a funcionar".

Para ello, Mañueco ha considerado "lo más importante" quién "se pone a enderezar el rumbo" y cree que "sólo hay una persona que es capaz de liderar esta situación en estos momentos de reconstrucción nacional", que es el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "un líder experimentado, preparado".

El PP, en opinión de Fernández Mañueco, demostrará que Castilla y León es "el corazón de España" y que puede defender "el futuro del país con más fuerza que nadie, para recuperar la confianza en el gobierno".

Por el contrario, ha considerado "nefastos" los ocho años del Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez, una etapa para la que "se acerca el momento de decir en las urnas" que el cambio "es necesario" y enseñarle "la puerta de salida" al "peor gobierno de la democracia".

Eso sí, ha advertido a sus compañeros de formación de "no dar nada por hecho, por ganado", por lo que les ha reclamado poners "manos a la obra, remangarse, ir a buscar cada voto en cada calle, cada casa, cada ciudad, cada pueblo".

Además, ha recordado a los presentes que apoyar ahora a los candidatos al Congreso y el Senado es también "sentar una sólida base para las municipales" pues si España "necesita un líder como Feijóo en la Moncloa", también necesita a alcaldes y alcaldesas "para volver a hacer funcionar las cosas".

Por su parte, María Pardo ha subrayado que quiere iniciar la campaña con "ilusión y esperanza" pese a la "alarma" que ha afirmado sentir por las informaciones de las últimas semanas culminadas este jueves con la investigación de la UCO y la Fiscalía Europea al ministerio que dirige la socialista vallisoletana Ana Redondo.

"Hay que acudir a cada rincón de esta provincia a decir a los vallisoletanos que tienen que salir a la calle a ayudar a decir fin a este gobierno de la indecencia de la corrupción y la fiscalidad desmedida", ha recalcado, en una etapa en la que considera que lo único que ha logrado el PSOE es "que no merezca la pena trabajar".

"SE JUEGA LA DECENCIA Y LA DIGNIDAD DE TODA UNA NACIÓN"

Por ello, ha contrapuesto la idea de que el PP conseguirá a partir del 29 de noviembre electoral que "este país merezca por fin la pena", pero ha advertido de que en las urnas se pone en juego "mucho más que unas elecciones" sino "que España gane a Sánchez, la decencia y la dignidad de toda una nación".

La candidata ha mencionado también las palabras del exministro vallisoletano de Transportes, Óscar Puente, tras su dimisión en las que recalcaba que "no todos" los políticos son iguales. "Ellos han hecho de la negligencia una forma de gobernar y nosotros, sin embargo gestionamos y respondemos de lo que hacemos", ha apostillado, antes de resumir que el PP viene "a trabajar, gestionar, a servir" mientras que "otros", en referencia al PSOE, "vinieron a resistir, simplemente".

Jesús Julio Carnero también ha mencionado en varias ocasiones al exministro, a quien habitualmente ha citado como "el innombrable" y ha señalado algo que le señaló una votante: "si dices que echar al innombrable es echar a Pedro Sánchez, eso a buen seguro que te va a ir muy bien".

Pero, ahora que Puente ha dimitido, ha reflexionado, "lo siguiente" sería "echar a Pedro Sánchez", pero ha concluido que "echar" al presidente del Gobierno socialista es "echar al innombrable". "Quién va a querer una copia si rechazamos el original", ha señalado a continuación.

El alcalde de la capital vallisoletana ha recordado que Valladolid también se juega en estas elecciones poder "dialogar" con el Gobierno de España, algo que considera que ha sido imposible en los últimos años, y entre otras cosas "iniciar el proceso de soterramiento de la vía del tren", un proyecto que sólo él ha mencionado en este acto, si bien la candidata al Congreso ha hablado de "infraestructuras" en general.

En definitiva, Carnero ve las elecciones del 29 de noviembre como "un punto de no retorno" y la ocasión de poder llegar a "la convivencia" entre todos los españoles.

El candidato al Senado ha recordado que por el momento el PP ha sido "el único partido que ha presentado un programa electoral", algo que considera "muy fuerte" pues lo ve como "un contrato con los ciudadanos", que "se puede cumplir, cumplir en parte o no cumplirlo", pero en su ausencia, ha aseverado, "no hay posibilidad de nada".

Por eso, ha animado al resto de partidos a que presenten un programa electoral.

Por otro lado, el presidente provincial ha enfatizado que tras "sufrir" ocho años a un gobierno de España que considera que no "representa" a los vallisoletanos y al PP "es el momento de ese cambio, de la esperanza. Por ello, ha animado a sus compañeros de formación a salir "como siempre" a "ganar, ganar y ganar".