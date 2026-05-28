PP en Diputación de Segovia aprueba en solitario el convenio para rehabilitar iglesias de la provincia

La Diputación de Segovia se encuentra con el rechazo de la mayoría a modificar el presupuesto para rehabilitar iglesias - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha celebrado su pleno ordinario de mayo con la aprobación de dos mociones relativas al sector agrícola y al suministro eléctrico, mientras que una modificación presupuestaria que incluía fondos para el convenio para la rehabilitación de iglesias ha salido adelante con los votos de PP y el rechazo del PSOE.

Entre los aspectos de gestión ordinaria, el pleno ha elogiado el buen funcionamiento del departamento de Tesorería de la institución ya que el periodo medio de pago a proveedores durante el primer trimestre de 2026 ha sido de siete días, un dato que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado por lo que ha felicitado a los técnicos responsables "por la celeridad en la tramitación".

Asimismo, la corporación ha aprobado la adenda al convenio suscrito entre la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y la Diputación para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial, destinado a municipios de menos de mil habitantes, por un importe de 2,5 millones de euros.

La modificación presupuestaria cercana a los 340.000 euros ha generado una de las mayores divisiones de la jornada. El equipo de Gobierno ha sido el único en respaldarla, dado que los grupos de la oposición han mostrado su rechazo principalmente a la partida de 150.000 euros destinada a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de iglesias en los municipios de la provincia.

Al respecto, el diputado de Vox, Pedro Varela, y el no adscrito David Gutiérrez se han abstenido en esta votación.

En el capítulo de mociones, cuatro propuestas han llegado a debate y dos han prosperado al contar con el respaldo del equipo de Gobierno. La primera de ellas ha sido la presentada por el diputado de Vox instando a rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur "mientras no garantice la igualdad en la producción alimentaria para los agricultores españoles y, por supuesto, segovianos".

El grupo popular ha planteado una enmienda para subrayar la necesidad de que los productores de Castilla y León compitan en igualdad de condiciones con el resto del sector, exigiendo "una reciprocidad real y efectiva" con control y trazabilidad de las importaciones. Aunque Varela no ha aceptado la enmienda, el PP ha apoyado la moción "aun no estando de acuerdo en algunos de los términos utilizados", según ha explicado el diputado popular Juan Montes, quien ha subrayado que "los agricultores segovianos compiten claramente en desigualdad de condiciones" con este acuerdo.

Montes ha lamentado que "las explotaciones no son sostenibles" y ha asegurado que el sector rechaza "que lleguen productos que nos hacen competencia desleal sin pasar ningún control de trazabilidad". La moción ha contado también con el apoyo del no adscrito José Antonio Mateo, las abstenciones de David Gutiérrez y de la diputada Lucía Otones -ausente en la votación-, y los votos en contra de la representante de Izquierda Unida y de seis diputados socialistas. El PSOE ha argumentado que, pese a compartir "las demandas de la gente del campo", no puede apoyar una moción que considera "simplista y partidista" y que "busca enfrentar el mundo rural con Europa".

La segunda moción aprobada ha sido la impulsada por el diputado no adscrito José Antonio Mateo, que ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España a ejecutar las infraestructuras necesarias para reforzar el suministro eléctrico en la provincia.

Mateo ha señalado que "de los 2.000 kilowatios que recorren la provincia, solo se queda aquí un 6,5 por ciento, lo que impide el desarrollo económico e industrial por falta de suministro". La vicepresidenta del equipo de Gobierno, Magdalena Rodríguez, ha defendido que habrá suelo industrial suficiente gracias al Plan de Fomento Territorial de la Junta, pero ha advertido de que "no habrá energía porque es el Gobierno de Sánchez quien no nos la da".

La propuesta ha recibido el apoyo de Vox, David Gutiérrez y el equipo de Gobierno, mientras que IU se ha abstenido y el PSOE ha votado en contra argumentando que la moción es "técnicamente insuficiente y políticamente oportunista".

Las otras dos propuestas debatidas han sido rechazadas por el equipo de Gobierno. La del grupo socialista, relativa a la accesibilidad universal e inclusión social de personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual, ha sido desestimada al considerar que el camino recorrido ya es significativo y que los ayuntamientos disponen de autonomía en las obras financiadas por la institución. La moción de la diputada de Izquierda Unida, que solicitaba la continuidad del proyecto vigente para el Palacio de Quintanar, también ha sido rechazada, sumándose al voto negativo el diputado de Vox y los dos diputados no adscritos.