El PP de Peñaranda (Salamanca) exige al Gobierno más Guardia Civil ante "el aumento de la inseguridad". - PARTIDO POPULAR DE PEÑARANDA

SALAMANCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y portavoces del Partido Popular de Peñaranda han acordado en una reunión mantenida este martes impulsar una petición conjunta dirigida a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca y al Ministerio del Interior para reclamar un refuerzo urgente de medios humanos y materiales destinados a garantizar la seguridad en los pueblos de la comarca.

Los 'populares' en Peñaranda han mantenido este martes una reunión de trabajo para abordar la creciente preocupación por la falta de efectivos de la Guardia Civil y el "aumento de los hechos delictivos registrados en las últimas semanas en la zona". En este sentido, la portavoz del Partido Popular en Peñaranda, Eva López, ha defendido la necesidad de "dar una respuesta unida y firme ante una preocupación que comparten muchos vecinos y alcaldes de nuestra comarca". "Llevamos demasiado tiempo trasladando esta situación a la Subdelegación del Gobierno y la realidad es que nuestros vecinos siguen viendo cómo aumentan los robos y la inseguridad mientras faltan efectivos de la Guardia Civil en nuestros pueblos", ha señalado.

Eva López, en un comunicado recogido por Europa Press, ha destacado además que "los vecinos del medio rural tienen exactamente el mismo derecho a sentirse protegidos que quienes viven en las grandes ciudades" y ha insistido en que "no se puede permitir que los pueblos sigan perdiendo seguridad y presencia de la Guardia Civil".

Los participlantes en el encuentro han recordado que en numerosas ocasiones distintos alcaldes y representantes municipales ya habían trasladado esta preocupación a la Subdelegación del Gobierno, y han alertado de la pérdida de presencia de la Guardia Civil y de la sensación de inseguridad creciente entre la población, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas suficientes para revertir la situación.

Los representantes 'populares' han mostrado su preocupación por los distintos episodios ocurridos recientemente tanto en Peñaranda de Bracamonte como en otros municipios de la comarca, entre ellos varios robos en vehículos estacionados, la sustracción de tubos de escape en diferentes turismos, intentos de robo con violencia y otros actos delictivos que están generando alarma social entre los vecinos.

Por su parte, el diputado comarcal Juan Carlos Zaballos ha respaldado la petición conjunta de los municipios y ha reclamado al Gobierno de España "más compromiso con el medio rural y una respuesta inmediata ante una situación que preocupa cada día más a los vecinos".

Asimismo, ha destacado la importancia de que las administraciones "escuchen a los alcaldes y a los vecinos que están viviendo esta situación de primera mano", asegurando que el Partido Popular "seguirá defendiendo en todas las instituciones un refuerzo urgente de la Guardia Civil para la comarca".

Los representantes municipales han anunciado además que continuarán trabajando de manera coordinada para defender los intereses de la comarca y exigir al Gobierno de España una respuesta inmediata ante una situación que consideran cada vez más preocupante.