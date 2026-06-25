PP pregunta al Gobierno sobre el "papel de Marlaska" en un posible "chivatazo" del registro en el Ayuntamiento de Soria

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SORIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central para "conocer el papel" que "haya podido tener" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un "chivatazo" sobre el registro al Ayuntamiento de Soria en el marco de la 'Operación Fuentona' que investiga irregularidades en el Consistorio.

La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha registrado este jueves junto a los senadores del PP por Soria, José Manuel Hernando, Javier Jiménez y Cristina Rubio, una batería de preguntas para ser respondidas por escrito por el Ejecutivo central.

El primer bloque de preguntas se dirige al Ministerio del Interior, al que reclaman que informe si el departamento de Grande Marlaska tuvo conocimiento previo de la fecha y el contenido del dispositivo policial desplegado, que se produjo el martes 23 de junio.

Del mismo modo, exigen conocer si la Subdelegación de Gobierno en Soria tuvo conocimiento anticipado del registro y si tiene constancia de la comunicación del mismo a personas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Popular afirmó el miércoles 24 que en la Junta de Portavoces de esa jornada miembros de dicho equipo de Gobierno confirmaron verbalmente que habían recibido una comunicación previa al registro.

Asimismo, con respecto a la detención de una funcionaria de carrera adscrita a la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco de la operación, el PP en el Senado pide conocer si la cartera, o cualquiera de sus organismos dependientes, ha suscrito algún contrato, encomienda o relación económica con Biosfera Soria, S.L., o con personas vinculadas a ella.

El Grupo Popular en el Senado también considera "imprescindible" saber si el Gobierno ha iniciado algún procedimiento para aclarar si hubo algún tipo de filtración.

"¿Acaso el ministro Marlaska o alguien cercano les dio el chivatazo?", ha cuestionado al respecto García, para mostrar su preocupación porque "una advertencia de este tipo puede significar una destrucción de pruebas que comprometa seriamente la investigación".

En este sentido, ha apuntado que "Marlaska ya está bajo sospecha por la tela de araña de la corrupción que cerca al PSOE, al Gobierno y al mismo Sánchez; por su relación y defensa de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la más que cuestionable puesta de perfil del ministro ante las cloacas de Leire Díez", por lo que "el registro en Soria, es una nueva sombra que debe aclarar".

"Las sospechas del chivatazo están más que fundadas, las de un nuevo caso de corrupción del PSOE también, sólo falta que Sánchez vuelva a decir que él no se ha enterado de nada: blanco y en botella", ha concluido.