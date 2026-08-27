PP y PSOE inician reuniones para abordar la renovación de las instituciones propias

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Socialista, Leticia García y Carlos Martínez, respectivamente, han comenzado este jueves, 27 de agosto, las reuniones para llegar a un acuerdo para renovar las instituciones propias de la Comunidad, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social (CES).

García ha señalado en la rueda de prensa de portavoces que ella y el portavoz socialista se iban a reunir precisamente al término de las intervenciones ante los medios de comunicación para trabajar en la renovación de las mencionadas instituciones en las que los mandatos de sus órganos están vencidos.

El mandato del Procurador del Común, Tomás Quintana, venció en noviembre de 2022, mientras los presidentes del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, superan los tres años también en funciones. Asimismo, en el CES, presidido por Enrique Cabero, el desfase es de dos años y medio.