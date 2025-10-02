PP sitúa en la próxima Legislatura la renovación en las instituciones propias caducadas desde 2022 y 2023

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha situado en la próxima legislatura la renovación de los cargos en las instituciones propias de la Comunidad Autónoma, caducados desde noviembre de 2022, en el caso del Procurador del Común, y desde febrero de 2023 el CES y los consejos Consultivo y de Cuentas.

"No tenemos conocimiento de que se vaya a abordar la renovación", ha afirmado en concreto el portavoz del Grupo Popular que, a preguntas de los periodistas sobre si ha impulsado este debate, ha respondido que desde que relevó en el cargo a Raúl de la Hoz no ha tratado este asunto con el resto de los grupos.

"Nosotros no hemos iniciado ese tipo de negociaciones sobre la renovación de las instituciones propias", ha afirmado Ricardo Gavilanes para insistir en que hasta el momento no ha habido ningún tipo de negociación al respecto.

Gavilanes ha recordado que estamos en octubre y ha apelado a la "inminente" cita con las urnas en Castilla y León --"se van a convocar elecciones previsiblemente para marzo", ha afirmado al respecto-- para apostar por abordar la renovación de las instituciones propias "en la próxima legislatura".

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, ha coincidido en que no ha habido ningún avance sobre este tema y ha aprovechado la ocasión para lamentar que el actual Partido Popular de Castilla y León no sea un partido de consensos.

"Está claro que no hacen caso a la cortesía parlamentaria, no han querido llegar a ningún tipo de acuerdo, nosotros hemos tendido la mano en muchas ocasiones para, al menos, los temas que son más importantes para la ciudadanía poder acordarlos y enfrente tenemos la nada", ha reprochado Rubio que ha definido a Alfonso Fernández Mañueco como "un presidente ausente" y como "un presidente que no está ni preocupado ni ocupado de los ciudadanos de Castilla y León" lo que ha impedido avances, ha concluido.

En este sentido, ha expresado su deseo de que la próxima cita con las urnas permita conformar un gobierno diferente con el socialista Carlos Martínez a la cabeza de un gobierno socialista "que sí va a saber consensuar y va a saber dialogar, como lo ha demostrado ya nuestro candidato, el secretario general Carlos Martínez", ha añadido.