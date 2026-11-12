PP y Vox suman sus votos para tumbar las enmiendas de devolución y permitir que las cuentas sigan su tramitación

Archivo - El Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León en la sesión constitutiva de la XII Legislatura. - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han sumado sus votos para tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Grupo Mixto con las que pedían las devolución del proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027 y de la Ley de Medidas Tributarias, con lo que se permite la tramitación de las cuentas del gobierno de coalición formado por PP y Vox en la Comunidad.

En concreto, tras el debate de las enmiendas, éstas han sido rechazadas con el voto en contra de los 47 procuradores de los dos grupos que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, PP y Vox, y a favor del PSOE y Grupo Mixto --UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila-- que suman 35 votos.

Tras este Pleno, mañana, 13 de noviembre, concluye el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Presupuestos que se calificarán el día 19 y tras los correspondientes informes de la Ponencia --día 20-- y el dictamen de la Comisión --del 25 al 30 y del 1 al 4--, se debatirán finalmente en un pleno los días 15 y 16 de diciembre, como estaba previsto.